Deux Côte-d'oriens récompensés pour avoir sauvé des vies

Rémi et Valentin, deux Côte-d'oriens, ont été récompensés pour leur courage par le prix du civisme, ce jeudi à la préfecture de Dijon. Des "petits héros" de 14 ans au moment des fait : ils ont sauvé plusieurs personnes d'un incendie, l'un à Montbard, l'autre à Venarey-lès-Laumes.

Il n'y a pas d'âge pour être un héros. A 14 ans, deux adolescents, l'un à Montbard et l'autre à Venarey-lès-Laumes, ont fait preuve d'un courage exemplaire en sauvant des flammes un membre et leur famille pour l'un, une cinquantaine de personnes pour l'autre.

"Je n'ai pas pensé à avoir peur"

Pour ça, pour leur courage, leur dévouement et leur action, plutôt héroïque, ils ont été récompensés du prix du civisme, un prix attribué par l'association de l'ordre national du mérite, qui leur a été remis par la directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, à Dijon. Seul le petit Rémi, de Montbard, était présent pour recevoir son prix. Alors qu'il regardait la télévision, un soir de décembre, il y a deux ans, il entend un "bruit suspect, comme une alarme incendie". "J'ai été alerté et j'ai tout de suite mis mes chaussures, je suis sorti et j'ai vu de la fumée qui s'échappait de la porte de l'appartement d'en face", raconte-t-il.

"J'avais le cœur qui battait vite et je ressentais de l'adrénaline, mais je n'ai pas pensé à avoir peur" — Rémi, détenteur du prix national du civisme

Une cinquantaine de personnes évacuées

Ni une ni deux, Rémi dit à sa mère de descendre, et évacue "tout le monde, une cinquantaine de personnes", continue le jeune homme. "Et puis quand on tout le monde était descendu, j'ai appelé les pompiers, je leur ai expliqué calmement ce qu'il se passait", termine Rémi.

Sapeur pompier volontaire depuis ses 11 ans

Le petit Rémi est sapeur pompier volontaire depuis cinq ans, passionné par le métier, il souhaite intégrer les pompiers de Paris, son rêve depuis toujours. "Je sais qu'il y arrivera et ça sera le plus beau cadeau qu'il pourra me faire", souffle, tout fier, son papa.