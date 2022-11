Deux cuisiniers nîmois participent à Dallas au championnat du monde du burger

C'est l'histoire de trois cuisiniers français réunis au sein d'une même équipe : La Team Burger France. L'un est tourangeau, c'est Benoit Sanchez. Les deux autres sont Nîmois. Thibaud Desimeur, formé par le chef Michel Kayser à Garons et de Joannes Richard, champion de France du burger en 2021, qui gère le restaurant "Chez Jo" aux Halles. Ensemble, ils rêvent de décrocher ce vendredi à Dallas aux Etats-Unis le titre de champion du monde dans la catégorie "burger". "Nous sommes arrivés à Dallas le 2 novembre, soit neuf jours avant l'évènement" glisse Joannes Richard. Les trois compères, qui vivent même ensemble dans une maison louée pour l'occasion, ont d'abord pris du bon temps. "Nous avons notamment visité le centre spatial de Houston et nous avons assisté à une rencontre de NFL et à un match de NBA entre Dallas et Toronto" reconnait Thibaud Demiseur.

27 équipes en lice

Les trois cuisiniers se sont ensuite mis en quête de matières premières pour le concours. Direction le Farmer Market, le marché de Dallas. "C'est un peu comme le marché du Jean Jaurès à Nîmes le vendredi. On a vraiment été surpris par la qualité des épices et des légumes" affirme Joannes Richard. Aiguillé par un chef étoilé français installé au Texas, le trio, qui sera opposé à 26 concurrents, s'est ensuite rendu chez un boucher texan. "La viande est incroyable. C'est un wagyu texan. C'est idéal pour les burgers" lance Thibaud Demiseur. Les Français, qui feront eux même leur pain sur place, attendent désormais leurs ustensiles pour le jour J. "Une partie arrive ce mercredi par avion. Il y a notamment nos couteaux et nos assiettes de dressage. Des assiettes en bois recyclé qui sont gravées au nom de la compétition" précise Joannes Richard.

Le café et les épices

Le concours, qui se tient dans le cadre des championnats du monde de l'alimentation et qui devrait accueillir plus de 20.000 gastronomes, débutera ce vendredi (12h15 heure locale) à Dallas. Deux thèmes sont imposés. Le café et les épices. "Il y aura du jalapeño dans nos burgers, c'est un piment mexicain ainsi que du fromage, beaucoup de fromage. Nous nous sommes adaptés au palais des Américains et des juges" lance Joannes Richard. Le trio français aura deux heures pour confectionner deux burgers. Seuls les 10 premiers seront qualifiés pour la finale prévue ce dimanche.

Les vainqueurs empocheront un chèque de 7.500 euros.