Stéphanie Rist (LREM) et Richard Ramos (Modem), députés du Loiret, co-signent avec une quarantaine de parlementaires de la majorité un communiqué de presse au ton virulent contre la décision de l'Etat de ne pas rouvrir les discothèques cet été.

Deux députés du Loiret demandent la réouverture des discothèques et dénoncent "une brutalité administrative"

Le Pacha Club près de Morlaix, désespérément éteint et vide depuis 3 mois.

"Colère, incompréhension, bienvenue en absurdie administrative !" : quasiment quarante députés de la majorité signent un communiqué au ton inhabituellement virulent pour dénoncer la décision de ne pas autoriser la réouverture des discothèques en France cet été. Les députés du Loiret Stéphanie Rist (LREM) et Richard Ramos (Modem) font partie des signataires, tout comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, et ex ministre, François de Rugy.

"Force est de constater, une fois encore, que les discothèques ont été traitées avec une brutalité administrative obsolète. Elles pourraient ne rouvrir, en dernières, qu'en septembre et le « cas échéant » ! Ce faisant, l'Etat condamne les acteurs de la nuit comme s’ils étaient coupables. Ceux-ci ont pourtant besoin, comme tous les entrepreneurs, de respect, de soutien et de visibilité."

Où est le risque ?"

Rappelant que "95 % des jeunes qui fréquentent les discothèques ont moins de 25 ans" et que "85% des personnes décédées du covid-19 ont plus de 75 ans", les députés interrogent : "où est le risque ? Clairement, nos aînés n'ont pas attrapé le virus en discothèque. Et pourquoi priver nos jeunes de sorties comme des adolescents qu'on punit ?"

Richard Ramos, le député Modem du Loiret © Radio France - Anne Oger

A propos des conséquences économiques de la fermeture prolongée des établissements de nuit, les députés disent "se méfier" de "toutes ces salles privées, salles publiques privatisées, ces domaines qui organisent des rassemblements privés clandestins sans aucun geste barrière." Ils appellent à cesser "ces discriminations" contre les boîtes de nuit.

Le combat d'un patron de boîte de nuit loirétain

Ce dimanche, un rassemblement en soutien aux établissements de nuit a été organisé devant la discothèque "Le 7" à Chaingy, dans le Loiret. Le patron de cette boîte de nuit, Franck Lemaire, a prévu une action devant la préfecture à Orléans, ce mardi 23 juin à 10h30, durant laquelle il va déposer un cercueil portant l'inscription "RIP la nuit".