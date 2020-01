Deux dessins de Cabu mis en vente, aux enchères, ce samedi à Mayenne

Si vous aimez le dessin de presse, cette vente aux enchères est pour vous ! L’hôtel des ventes de Mayenne organise une vente aux enchères ce samedi 18 janvier, le matin et l'après midi. Vous pourrez tenter d'acquérir 500 livres ou 230 dessins.

À vendre, des dessins originaux de l'illustrateur Albert Dubout, mais aussi des livres illustrés par Albert Dubout. En vente également des exemplaires de la revue "Satirix" publiée dans les années 70, des dessins humoristiques et des dessins de presse. Parmi les dessins, deux ont été réalisés par Cabu, le dessinateur de Charlie Hebdo, mort lors des attentats de Paris 2015.

Deux dessins de Cabu

"Il y en a un qui est assez personnalisé parce qu'il a été dédicacé à notre collectionneur qu'il connaissait. C'est un autoportrait de Cabu qui fait référence à des souvenirs d'enfance de Cabu. Il l'avait offert à l'un de ses amis, c'est extrêmement émouvant, cette petite frimousse de profil avec les tâches de rousseur, c'est vraiment très émouvant", décrit Pascal Blouet, le commissaire priseur de l’hôtel des ventes de Mayenne.

Cet autoportrait de Cabu est estimé entre 100 et 200 euros. © Radio France - Cabu

La dédicace sur le dessin fait référence aux trois étés passés aux Sables d'Olonne par Cabu en revenant de la guerre d'Algérie, de 1960 à 1962.

"L'autre dessin est beaucoup plus achevé, absolument irrésistible, titré "Ici Londres, les Beatniks parlent aux Beatniks". On voit un jeune avec un style hippie, baba-cool, puis le père dans l'embrasure de la porte, avec une stature beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus conservatrice. Avec des affiches des Beatles et des Rolling-Stones. C'est magnifique, c'est un peu le conflit des générations, 1968, c'est un dessin très représentatif de son époque. Il est sur fond noir et la scène est dégagée en clair. Au niveau de la technique c'est extrêmement abouti, recherché, raffiné", explique Pascal Blouet.

Ce dessin de Cabu est estimé entre 150 et 300 euros. © Radio France - Cabu

Pascal Blouet est le commissaire priseur de l’hôtel des ventes de Mayenne. Copier

L’autoportrait de Cabu est estimé entre 100 et 200 euros, entre 150 et 300 euros pour le deuxième.

Une seule et même collection

Tous les lots sont issus d'une seule et même collection, celle d'un collectionneur qui a tout amassé dans les années 1960 / 1980. Tous les dessins mis en vente ce samedi sont en très bon état de conservation, car ils ont été protégés de la lumière.

"Cette collection était restée conservée dans des cartons à dessins. Les 230 dessins étaient dans des cartons, ils sont d'une fraîcheur extrême. Souvent les collectionneurs les ont encadrés, ils les ont mis chez eux, ils prennent le soleil, les couleurs passent. Là ils sont presque miraculeusement préservés, ils sont dans un état de fraîcheur magnifique puisqu'ils étaient conservés dans des papiers de soie, dans des cartons à dessins, et ils réapparaissent au grand jour", ajoute Pascal Blouet.

Pascal Blouet, le commissaire priseur de l’hôtel des ventes de Mayenne Copier

Une illustration d'Albert Dubout. © Radio France - Albert Dubout

Une illustration d'Albert Dubout. © Radio France - Albert Dubout

La vente aux enchères se déroule ce samedi à partir de 10h30 le matin, à partir de 14h30 l'après-midi. Les illustrations d'Albert Dubout seront mises en vente ce samedi matin à partir de 10h30, les dessins de presse (dont ceux de Cabu) ce samedi après midi à partir de 14h30.