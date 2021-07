Covid-19 : seules deux discothèques sur la côte basque rouvrent ce vendredi soir et sur réservations

Les discothèques Carre Coast et La Grande à Biarritz, situés à une centaine de mètres l'un de l'autre, le long de la Grande plage, ont décidé de rouvrir leurs portes à leur clientèle ce vendredi 09 juillet au soir, après que le gouvernement ait donné son feu vert. Ils rouvrent malgré le protocole sanitaire contraignant. "Nous avons acheté l'établissement avec mon compagnon Loïc Juschka en septembre 2020, explique Marianne Laher, la gérante du Carre Coast, puis il y a eu le confinement, nous n'avons jamais ouvert jusqu'à ce vendredi soir 09 juillet" ! Et l'établissement rouvre mais sur réservations uniquement. Pour gérer les flux. A l'extérieur il y aura trois agents de sécurité. "Un sens de circulation avec des barrières va être mis en place, afin que ce ne soit pas trop la foule sur la rue , précise encore Marianne Laher, (...) "et si l'établissement, une fois toutes les réservations prises, devait être complet (c'est déjà le cas ce vendredi et samedi soir) "nous mettrons un panneau -complet- et si il y a des désistements et qu'il reste des places, bien-sûr nous ferons entrer la clientèle".

180 personnes sur le dance floor

Le Carre Coast ce sont 180 personnes qui vont retrouver la piste de danse. 180 personnes c'est la jauge sanitaire. Les capacités d'accueil sont réduites à 75% pour les événements en intérieur et le port du masque est fortement recommandé sans être obligatoire.

"Les gens vont pouvoir bouger, danser sans masques et consommer au bar" "quant aux tests PCR ou antigénique et la vaccination, tout sera vérifié et noté à l'entrée avec aussi un flash code" confie encore la gérante.

Les exploitants sont en effet tenus de s'assurer que les clients disposent d'un certificat de vaccination complet, d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou encore d'un test prouvant qu'ils se sont remis d'une contamination au Covid dans les 15 derniers jours. Un grand nombre de clients pourraient être refoulés à l'entrée, faute de pass sanitaire.

"La Grande" discothèque à Biarritz le long de la Grande plage rouvre ce vendredi 09 juillet © Radio France - Muriel Vitel

Là encore, face à la grande plage et à côté de l’Hôtel du Palais, La Grande nom de l'établissement, dispose d'un imposant bar central, d'un bar annexe, d'une piste de dance sur la longueur et l'établissement va fonctionner sur réservations. "Et si les réservations ne sont pas honorées, ce seront des places pour d'autres" explique Franck Bywalski le propriétaire de l'établissement "on les laissera rentrer à partir d’une heure du matin". En ce qui concerne la gestion des flux, la sécurité sera renforcée aux portes pour tout vérifier.

"Et nous allons aussi essayer toutes les solutions pour fluidifier le trafic au maximum. Par exemple, si les clients viennent d un hôtel, on va travailler en amont avec l'hôtel, sur _pré-autorisation_. En gros l'hôtel récupère une photo des personnes avec leur pièce d identité et le fameux QR code si il y eu vaccination, pour qu'ensuite à l'entrée, nous n'ayons qu'à prendre leurs noms, ce qui implique de faire pleinement confiance aux hôtels !"

Venir plus tôt en discothèque

"On va mettre aussi en place une _incitation a venir plus tôt_, l'entrée sera à 20 euros avant une heure du matin et 30 euros après une heure du matin" et là ce ne seront pas des barrières, mais des cordes, "plus esthétiques et moins dangereuses" selon Franck Bywalski qui "vont devoir réguler et guider la foule" du grand soir !

Ces gérants ont aussi leurs inquiétudes toutes légitimes, "ce que nous appréhendons c'est la peur d'être déborder et de ne pas pouvoir faire face à la demande mais aussi le risque qu'il n y est pas grand monde, car les gens préfèrent aller dans les bars ou restaurants à ambiance, là où il n y a pas besoin de présenter de pass sanitaire ou bien ils préfèrent continuer à faire la fête dans les appartements comme ils ont pris l'habitude de le faire depuis l'année dernière".

Enfin Marianne Laher pour le Carre Coast et Franck Bywalski pour La Grande, ont rencontré ce jeudi, les forces de l'ordre de Biarritz, qui leur ont rappelé leurs responsabilités en la matière et aussi assuré que des patrouilles feraient régulièrement des rondes aux abords de leurs établissements où la vie va reprendre la nuit.