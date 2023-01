Deux discothèques fermées dans le secteur Masséna-Solférino à Lille pour des questions de sécurité

Suite à une opération de contrôle menée jeudi 19 janvier dans le secteur festif de Masséna-Solférino en présence des services de la ville, des pompiers et de la police nationale ;, la ville de Lille a décidé d'imposer une fermeture administrative à deux établissements "au regard de la dangerosité qu'ils représentent pour la sécurité des personnes". Ils ne pourront rouvrir qu'après avoir effectué des travaux de mise en conformité, validés par la Commission de Sécurité Incendie. La ville annonce également qu'il ne remplissent pas les critères leur permettant d'être qualifiés de discothèque, ils ne pourront donc plus ouvrir jusqu'à 7 heures du matin.

4 discothèques, reclassées en "bar", devront fermer nettement plus tôt

Lors de cette opération de contrôle, quatre autres établissements ont aussi été épinglés. Eux ne présentent pas de dangerosité pour leurs clients, mais la Commission de Sécurité Incendie a décidé de les remettre dans la catégorie des bar pour leur activité principale, et en discothèque à titre accessoire. Conséquence : ils devront fermer leurs portes nettement plus tôt que 7 heures du matin. Ils devront fermer à 1h du dimanche au mercredi, à et 2 heures du matin, du jeudi au samedi.

La ville de Lille annonce avoir d'ores et déjà prévu de nouvelles opérations "ayant pour but d'apaiser la vie nocturne et de vérifier le respect de la réglementation dans tous les secteurs de la ville."