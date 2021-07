Deux douaniers Limougeauds défilent sur les Champs-Elysées pour la fête nationale

Ce 14 juillet est un jour de gloire pour deux douaniers Limougeauds qui participent au défilé de la fête nationale sur les Champs-Elysées, à Paris. Pour Flavie, c'est une première et ça lui rappelle de très bons souvenirs d'enfance. "Je le regardais tous les ans quand j'étais petite. C'est une grande émotion et une fierté d'y participer" témoigne la jeune femme de 25 ans. Lors des ultimes répétitions sur place, ces derniers jours, elle a commencé à prendre la mesure de l'évènement. "Les Champs-Elysées sans aucune circulation et sans aucun touriste, c'est déjà impressionnant, et quand la musique commence et qu'on commence à marcher au pas, on a déjà l'ambiance un peu solennelle du défilé."

15 à 18 km de marche par jour pour s'entraîner

Pour que tout soit parfait, le bataillon de 50 douaniers venus de toute la France s'est entrainé de manière intensive durant 3 semaines, sous la houlette de Stéphane, lui aussi douanier à Limoges. Lui en est à son quatrième défilé et cette fois il est jalonneur. C'est lui qui a appris à ses camarades à marcher au pas et à la bonne cadence. "On leur faisait faire entre 15 et 18km par jour." Un rythme très soutenu, car les douaniers avaient tout à apprendre précise Stéphane.

"Ça a été très compliqué de les faire marcher au pas..." - Stéphane, douanier à Limoges

"Vu que nous sommes une administration civile, on n'a aucune base militaire, donc ça a été très compliqué de les faire marcher au pas et de leur faire respecter les alignements." Sans oublier la position du bras, bien tendu et la vitesse à respecter : 116 pas par minute, pour suivre le rythme de la musique militaire.

Tout en restant concentrée, Flavie a tout de même bien l'intention de profiter aussi du moment. L'une de ses plus grandes attentes est le passage de la patrouille de France au-dessus de sa tête. "Je n'ai jamais vu ça, j'ai vraiment hâte" confiait la jeune femme avant le départ du défilé. C'est un événement dont on ne se lasse pas assure Stéphane, dont la candidature est déjà prête pour remettre ça l'an prochain.