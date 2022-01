Deux entreprises de la Loire lancent des dépistages anticovid dans les entreprises

La France n'a jamais autant dépisté contre le covid-19, 12 millions de tests la semaine dernière. Deux entreprises ligériennes ont eu une intuition : celle qu'il vaut mieux dépister dans les entreprises, sur les lieux de travail. DTF Médical et Biospeedia ont lancé leurs prestations début 2022.

Le dépistage anticovid en entreprise de DTF Medical et Biospeedia coûte entre 550 et 850 euros.

C'est une initiative menée par deux entreprises de Saint-Étienne, en coordination avec l'agence d'intérim Adecco. L'objectif : amener les dépistages contre le coronavirus sur les lieux de travail.

Cela fait un an que DTF Médical, entreprise stéphanoise spécialisée dans la santé en entreprise, mène ces prestations à titre expérimental avec ses employés. Un soignant en intérim passe une journée ou une demi journée dans les locaux de l'entreprise, et dépiste tous les employés volontaires.

Les tests antigéniques utilisées ont été conçus par l'entreprise Biospeedia, stéphanoise également. DTF Medical, qui coordonne les opérations, voit un double objectif dans ce dépistage en entreprise : prévenir les foyers de contamination le plus rapidement possible, et réduire le stress parmi les employés, notamment en période de retour de vacances ou de fêtes.

Une dizaine de demandes dans toute la France

Le PDG de DTF Medical Jean-Philippe Massardier l'assure, "on n'a pas vocation à se substituer, [...], si chacun attend que ceux dont c'est la responsabilité fassent, au niveau de l'entreprise on se rend compte que ça a ses limites. Évidemment l'idée n'est pas de remplacer les professionnels de santé dans leurs missions régaliennes, mais de se dire si dans un contexte assez particulier on peut répondre à un besoin, allons-y."

Une dizaine d'entreprises ont déjà sollicité des dépistages, dans tout le pays. La prestation a un coût pour les sociétés : au moins 550 euros.