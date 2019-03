Deux équipages gardois au départ du Rallye Aïcha des Gazelles

Séverine Hypolite et Amélie Berthomé-Crès se sont rencontrées il y a cinq ans à la caserne de pompiers de Beaucaire où elles sont toutes deux volontaires. Participer au Rallye des Gazelles, c'était au départ le rêve d'Amélie, qui dirige avec son mari une entreprise de nettoyage de fosses sceptiques. Séverine a dit oui tout de suite. C'est au volant d'un camion réformé de lutte contre les feux de forêt qu'elles vont prendre le départ de ce rallye le 16 mars. Un rallye 100% féminin avec une navigation à l'ancienne, avec cartes et boussole, sans GPS, ni téléphone.

"C'était aussi l'occasion de montrer à nos collègues hommes de quoi on était capable." raconte Séverine Hypolite.

" On est toujours obligées de se battre quand on est des femmes "

Les deux femmes se sont entraînées pendant plusieurs mois à conduire le camion dans toutes les conditions possibles. "On sait conduire ce genre de camion car on a reçu une formation au sein de notre caserne."

Le rallye, pour les deux femmes, ça sera aussi l'occasion de collecter des fonds pour l'œuvre des pupilles de sapeurs-pompiers. Le camion sera également vendu à son profit après la course.

"Ça nous a boosté, ça nous a motivées toute l'année pour aujourd'hui en arriver là et on est fières de ça."

C'est la première fois qu'un équipage du SDIS 30 participe au Rallye des Gazelles. C'est aussi une occasion de valoriser les femmes sapeurs-pompiers volontaires. Tous les pompiers du Gard suivront d'ailleurs l'aventure de Séverine et d'Amélie à travers "Les Roll Over", la page Facebook qu'elles ont créée.

Delphine Zédet et Marion Delon composent le deuxième équipage gardois qui va participer au Rallye des Gazelles. Une aventure que les deux femmes vont tenter à l'occasion de leur 40 ans. Pendant trois semaines, ces sont les maris et les grands-parents qui s'occuperont des enfants. Les deux mamans, elles, se sont préparées comme des pros.

"À aucun moment, je ne me suis sentie inférieure à un homme lors du stage de conduite, et même je pense qu'on est plus en finesse, qu'on prend moins de risques."