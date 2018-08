En vacances en Indonésie lorsque la terre a tremblé, Anne et Florian, deux étudiants annéciens de 24 ans, ont décidé de rester sur l’île de Lombok. Grâce à un appel aux dons sur internet, ils ont déjà distribué plus de 40.000 repas aux sinistrés.

Il leur restait deux semaines de vacances en Indonésie, le 5 août dernier, lorsque la terre a de nouveau tremblé, une semaine après un premier séisme, faisant plus de 430 morts. Anne Perrin et Florian Gasmann, deux étudiants annéciens de 24 ans, se trouvaient alors à Gili Meno, à l'Ouest de Lombok, l'épicentre du tremblement de terre de 6,9 sur l'échelle de Richter.

"Une très forte secousse, des blessés partout, de la panique, une scène apocalyptique" raconte Florian, étudiant en commerce. Touristes et locaux se ruent alors sur les bateaux pour fuir cette île proche de Bali, "on a hésité aussi" reconnait Anne, "puis on s'est demandé si on ne serait pas plus utiles en restant" explique cette étudiante en droit.

Une cagnotte sur internet, plus de 40.000 repas distribués

Après un contact avec une association et une première journée à venir en aide à leurs frais aux sinistrés, les deux haut-savoyards décident de lancer un appel aux dons sur internet, via cette cagnotte. En quelques jours, ils récoltent plusieurs milliers d'euros et organisent tant bien que mal le ravitaillement des villages. "Depuis le début, c'est au moins 40.000 repas distribués, quatre tonnes de riz et d'eau, 600 kilos d'oeufs" calcule Florian, "des médicaments, du matériel médical, des couches pour bébés" ajoute Anne.

Car sur l'île, 9 jours après la catastrophe, les besoins sont énormes, entre difficultés d'approvisionnement, d'acheminement, et de circulation.

Les deux étudiants ont distribué plus de 40.000 repas - DR

Pour inciter au don, les deux étudiants jouent la transparence, et publient régulièrement ici les factures et le détail de leurs achats.

Les factures des achats réalisées avec l'argent de la collecte - DR

Retour en France le 18 août

Après un an passé au Viet-Nam dans le cadre de leurs études, Anne et Florian s'étaient offerts un voyage en Asie du Sud-Est. Ils prévoient toujours un retour en France le 18 août, comme prévu, mais espèrent que leur action perdurera après leur départ.