Deux familles géorgiennes relogées après avoir vécu plusieurs semaines dans l'école de l'Ille à Rennes

Deux familles géorgiennes vivant dans la rue pendant plusieurs mois puis dans l'école de L'ille à Rennes ont été relogée dans deux appartements. Depuis samedi 3 décembre 2022, elles sont au chaud et chez elles, grâce à la solidarité des parents d'élèves de l'école.

Depuis la création d'un groupe WhatsApp il y a plusieurs semaines, tout s'accélère. De la prise de contact avec l'association rennaise "Un toit c'est un droit", jusqu'au dernier coup de pinceau dans les deux appartements. "On est une dizaine à se relayer pour faire la peinture, monter les meubles etc...", explique Antoine, l'un des parents d'élèves de l'école de l'Ille à Rennes.

Un logement gratuit pour les deux familles avec aucun loyer à payer. Comme la maison est occupée, le promoteur immobilier n'a pas besoin de payer un gardiennage pour les mois à venir. Et pour ce qui est des meubles, là aussi une chaîne de solidarité a été mise en place, grâce à Emmaüs mais aussi le collectif des hôtels solidaires dont Ivan est membre. "On ramène une petite dizaine de lits et de matelas. En plus ce sont des matelas qui viennent du milieu hôtelier donc c'est de la bonne qualité".

Les deux familles géorgiennes vont donc pouvoir passer l'hiver au chaud et resteront ici au maximum un an et demi. De quoi leurs permettre de reconstruire une vie en France.