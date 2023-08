Deux faucons pèlerins roucoulent depuis 2020 dans les tours de la cathédrale de Reims

A Reims, la nature fait son nid en plein centre-ville. Un couple de faucons pèlerins, l'animal le plus rapide au monde, s'est installé, il y a maintenant trois ans, dans les tours de la cathédrale. C'est le tout premier couple de faucons pèlerins nicheurs à avoir été découvert dans la Marne. Depuis, ils n'ont pas quitté les lieux. Ils s'y reproduisent même. Depuis 2020, treize jeunes sont nés, soit environ trois par an. L'un deux est décédé, les douze autres ont pris leur envol.

Antoine Cubaixo, guide-ornithologue, a découvert des faucons pèlerins à Reims en 2020. © Radio France - Marine Protais

Antoine Cubaixo, guide-ornithologue en Champagne et bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, vient régulièrement, avec ses jumelles et sa longue vue, pour voir s'ils sont toujours là et s'ils vont bien. Et même nichés à 80 mètres de haut, il les reconnaîtrait entre mille. "La femme a un plumage très caractéristique, de type immature, plutôt marron que gris bleuté. Le mâle, lui, a un casque un peu particulier au niveau de la tête", explique-t-il.

Si cet ornithologue les connaît si bien, c'est parce que c'est lui qui les a découverts, par hasard, pendant le confinement de 2020. "Pendant mon heure de sortie quotidienne, j'ai vu une parade de deux individus", se souvient Antoine Cubaixo. Il est ensuite venu tous les jours, pendant une heure, pour "surveiller leur première nidification sur la cathédrale de Reims."

Les deux rapaces pourraient rester encore 5 à 10 ans

Depuis, plus de trois ans, ce guide-ornithologue passe régulièrement voir si tout va bien, surtout quand il y a des naissances. "Quand les jeunes quittent le nid, ils peuvent se retrouver au sol. Donc quand il y a un problème, on les remonte sur les tours de la cathédrale, raconte Antoine Cubaixo. Parce que la femelle ne va pas au sol pour les nourrir. Cela aurait pu se faire dans un milieu sauvage, mais pas dans un milieu urbain où il y a trop de passage."

Le couple de faucons pèlerins installés dans les tours de la cathédrale de Reims a donné naissance à 13 petits depuis 2020. © Radio France - Marine Protais

Si ces faucons restent, c'est parce que la cathédrale et ses cavités leur font penser à des falaises et des zones côtières. Mais surtout, parce que ces rapaces trouvent de quoi se nourrir, des pigeons notamment. "Cela permet également de réguler les populations de pigeons, qui sont parfois délicates pour les municipalités", ajoute l'ornithologue. Et si tout se passe bien, ce couple pourrait rester là jusqu'à la fin de sa vie, soit encore cinq à dix ans.