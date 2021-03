Deux chanceux Gardois ont touché le pactole en ce mois mars. Ils ont gagné 100 000 € et 500 000 € à des jeux de grattage.

Deux Gardois remportent 100 000 € et 500 000 € aux jeux de grattage

La chance sourit aux Gardois ! Au mois de mars, deux joueurs ont touché le pactole grâce aux jeux de grattage. Le premier a remporté 100 000 € après avoir jouéle 16 mars au tabac Le St Claude à Nîmes. Quelques jours plus tard, un deuxième gardois gagne lui 500 000 €. Il avait acheté son jeu au tabac de Montaren et St Mediers.

"C'est drôle la vie parfois, à quel point le hasard peut changer une existence", confie l'heureux joueur, gagnant des 500 000 €

"Je voulais m'arrêter pour acheter un ticket mais un camion stationné m'a empêché de le faire, j'ai poursuivi ma route jusqu'à Montaren où j'ai pu me garer pour enfin faire l'acquisition de mon ticket à gratter. Quand j'ai vu X20 associé à la somme de 25 000 €, je n'en ai pas cru mes yeux", raconte-t-il encore ému. "Ce gain va me changer la vie, je vais mettre mon fils à l'abri du besoin avant toute chose. J'ai aussi dans l'idée de m'offrir une voiture et une nouvelle maison. Je suis comblé !"