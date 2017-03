Deux "gazelles" deauvillaises à l'assaut du désert marocain

Les deux Deauvillaises Sandrine Pronier et Florence Saillot vont participer pour la première fois au 27e Rallye Aïcha des gazelles. Une course 100% féminine à travers le désert marocain. Au programme : 9 jours de course et 2500 kilomètres sans GPS.

Participer à ce rallye-raid, c'est avant tout un rêve de gosse qui se réalise pour les deux copines. "Depuis mon âge de 15 ans, je rêve de participer au Paris-Dakar. C'est quelque chose que j'ai dans les tripes. Quand j'étais jeune, j'étais amoureuse de Peterhansel !", sourit Florence, 47 ans. La passionnée d'horlogerie ajoute qu'elle est "fan des aventures humaines : ça vous aide à grandir et à avancer dans la vie. Je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant et qui positive".

Un défi qui est né en juin dernier. Passionnées de sports automobiles, les deux Deauvillaises se promènent aux 24 Heures du Mans. Quand elles sont scotchées par une vidéo dans le pavillon des femmes : une vidéo consacrée au Rallye Aïcha des gazelles. "Là, on s'est dit : Pourquoi pas nous ? On s'est tapé dans la main", se souvient Sandrine, 43 ans, qui a tenu un salon de toilettage canin pendant 29 ans.

10 à 13 heures de conduite par jour

Ce rallye est le seul 100% hors-piste et 100% féminin au monde. 300 femmes de 18 à 71 ans, 2500 kilomètres, 9 jours de course, et tout ça sans GPS. Une navigation à l'ancienne. L'objectif : relier des points en réalisant le moins de kilomètres possibles. Elles ne découvriront le parcours qu'au dernier moment. "J'avais pas le sens de l'orientation", explique Florence qui aura en charge de guider la pilote, Sandrine. Chaque jour, le départ est donné à 6 heures après un briefing pour des journées de "10 à 13 heures de conduite" au volant de leur Toyota LJ95 modèle 2003 de 200 chevaux.

Pour mettre leur projet sur pied, les deux femmes ont démarché des sponsors de la région. "On a un budget de 35 000 euros, comprenant la location de la voiture et des stages au Maroc, et l'inscription de 15 000 euros pour deux personnes", note Sandrine. "ça a représenté entre 12 et 15 heures de travail par jour pour monter les dossiers", complète-t-elle.

Suivi satellite permanent

Dans cette course, il y a aussi une dimension environnementale et humanitaire. "Elle est basée sur l'éco-conduite", explique Florence. Par ailleurs, Sandrine et Florence partiront avec 2m3 de jouets pour les enfants nomades du désert marocain.

Notez que vous pourrez suivre les deux Deauvillaises au gré de leur course, grâce à un suivi satellite permanent sur le site www.rallyeaichadesgazelles.com en cherchant l'équipage n°174. Vous pourrez aussi laisser des messages. "ça fera du bien de les lire le soir quand on rentrera au bivouac", sourient les deux Normandes.

Le 4x4 Toyota des deux Deauvillaises aux couleurs de la Normandie © Radio France - Pierre Coquelin

Le calendrier