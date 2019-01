Deux gilets jaunes se rencontrent au péage de Fontaine et tombent amoureux

Guillaume et Célia sont tombés amoureux au péage de Fontaine sur l'A36 dans le Territoire de Belfort. Tous les deux mobilisés depuis le début du mouvement des gilets jaunes, les deux francs-comtois se sont mis en couple... et depuis un mois ils ne se quittent plus.

Fontaine, Fontaine, Territoire de Belfort, France

Guillaume et Célia sont un couple hors du commun. Ils se sont rencontrés au péage de Fontaine sur l'A36, dans le Territoire de Belfort, et tous les deux portaient un gilet jaune. Mobilisés depuis le début du mouvement, ces deux francs-comtois sont tombés amoureux et depuis un mois... ils ne se quittent plus.

Le coup de foudre a été immédiat

Guillaume, 31 ans, est électricien. Célia a 24 ans, elle est vendeuse dans un magasin de robe de mariée. Elle vient de Belfort, lui de Nommay dans le Doubs. Ils se sont rencontrés le 24 novembre au péage de Fontaine. Le coup de foudre a été immédiat : "Avec les gilets jaunes il y a une ambiance d'entraide et de solidarité. Je suis fière et je trouve ça beau que cette rencontre ait eu lieu dans ce contexte" affirme Célia.

Le couple présent lors des affrontements

Cette histoire particulière s'est formée au cœur de la mobilisation, mais pour Guillaume, leur couple passe avant toute chose : "D'abord, nous avons notre histoire qu'il faut protéger et mettre à part et ensuite il y a la mobilisation, le travail et le reste" déclare-t-il. Le couple sait aussi "prendre du recul" pendant les manifestations, comme cette nuit du 22 décembre au péage de Fontaine où des affrontements entre force de l'ordre et gilets jaunes se sont déroulés.

On a pris ça comme une balade en amoureux"

"L'idée au départ était juste de reprendre le péage comme on le fait chaque semaine mais dans le calme", explique Célia. Guillaume ajoute : "Voilà, nous, on a plus pris ça comme une balade en amoureux. Certes il y a eu des incivilités envers les forces de l'ordre, mais tout le monde n'était pas là pour casser du gendarme ou pour inciter à la violence."

Guillaume et Célia ont commencé leur histoire d'amour récemment mais ils ont déjà plusieurs projets en commun. Pour la première étape, Célia va déménager pour se rapprocher de Guillaume. Pour la suite, ils ne sont pas complètement opposés à l'idée de se fiancer et pourquoi pas d'avoir un bébé "gilet jaune" dans quelques années !

Retour sur leur rencontre au péage de Fontaine