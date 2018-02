Strasbourg

Gilbert Sand et Pierre Klin, deux habitants de Wimmenau (Bas-Rhin), ont été décorés lundi soir par le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx. Ils ont reçu la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

Le 23 septembre dernier, sur une route d'altitude en Autriche, Gilbert Sand, 65 ans, avait réussi à stopper le bus dont le conducteur venait de faire un malaise. Le véhicule s'était immobilisé au bord d'un précipice. Pierre Klin, lui, avait fait sortir tous les 23 occupants du véhicule, tous originaires de Wimmenau.

Par réflexe et peut-être aussi par instinct de survie, j'ai sauté sur la pédale de frein" - Gilbert Sand.

"J'ai vu le conducteur du bus qui tombait de son siège", raconte Gilbert Sand, "mon premier réflexe c'est de dire, on est dans un bus sans chauffeur et en plus en pente, il faut freiner ! Par réflexe et peut-être aussi par instinct de survie, j'ai sauté sur la pédale de frein. Ça a pris un peu de temps et le bus a fini par s'arrêter en équilibre au bord du précipice et après on est tous sorti sain et sauf, sauf moi ! J'ai eu une fracture au tibia. la plupart des gens n'ont pas réalisé ce qui s'est passé".

Cinq centimètres de plus et on basculait dans le vide" - Pierre Klin.

Pour Pierre Klin la surprise a été totale lundi soir. Il pensait avoir été invité à l'hôtel du préfet pour applaudir Gilbert Sand, sans imaginer repartir, lui aussi, avec une médaille au revers de sa veste. "J'ai vu Gilbert appuyer la pédale de frein, alors j'ai serré le frein à main et ouvert les portes. Tout cela en une fraction de seconde. 5 cm de plus et on basculait dans le vide".