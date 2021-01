Un pont fermé, deux hameaux isolés : la galère des habitants du Bouchet-Mont-Charvin

"Il y a de l'amertume, une colère froide et silencieuse qui ne le restera pas longtemps." Le maire du Bouchet-Mont-Charvin, village haut-savoyard d'un peu moins de 300 habitants, est exaspéré. Depuis le 23 décembre à 16h, sa commune est coupée en deux suite à la fermeture du pont Joseph Blanc pour des raisons de sécurité.

La D162 au Bouchet-Mont-Charvin © Radio France - Luc Chemla

"Je l'ai appris quelques heures avant." Décision immédiate du département car l'ouvrage menace de s'effondrer. Suite à cela deux hameaux sont ainsi isolés, Cons et La Ville de Rosset, avec eux une quarantaine de personnes.

30 minutes minimum de détour

Ce que l'on trouve désormais lorsque l'on suit la D162 direction le col de l'Epine : des panneaux "routes barrés" sur plusieurs kilomètres puis le voici. Enneigé, bloqué par deux blocs en béton de chaque côté. Construit en 1936, en béton armé, il mesure une cinquantaine mètres.

Le pont est fermé sur décision du conseil départemental © Radio France - Luc Chemla

Le pont Joseph Blanc fermé jusqu'à nouvel ordre © Radio France - Luc Chemla

Les habitants des deux hameaux doivent désormais faire un détour d'au moins 30 minutes afin de rentrer chez eux. Sinon, autre solution : avoir deux voitures, comme François Thabuis, agriculteur dans le village et à Serraval. "Après le boulot à la ferme, quand on rentre on fait demi-tour devant le pont, on gare la 1ère voiture puis on traverse la zone fermée, les blocs en béton et on prend une deuxième voiture. Mais il faut d'abord la déneiger, la dégivrer puis enfin on monte jusqu'à la maison."

Les habitants font des allers-retours sur le pont © Radio France - Luc Chemla

"Les Naufragés de Cons"

Chaque action banale du quotidien devient une galère confie l'éleveur. "Tu charries tes poubelles, tu essayes de récupérer ton courrier comme tu peux car la Poste ne peut pas faire le tour". Sur le pont, les allers-retours d'habitant s'enchainent. Certains ont justement des colis dans la main, d'autre des paniers remplis de linges.

Cependant, la solidarité s'organise selon Franck Paccard, le maire du Bouchet-Mont-Charvin. "On a créé un groupe sur l'application WhatsApp pour se donner un coup de main pour les courses ou les véhicules. On l'a appelé les "Naufragés de Cons" pour mettre un peu d'humour même si ça ne nous fera pas rire très longtemps."

En deux ans, la route a été fermée quatre fois

En effet, c'est la quatrième fois en deux ans que cette route départementale est coupée dans la commune. Quand ce n'est pas le pont, c'est un morceau de route qui s'effondre. A force, le maire s'agace. "Il y a eu beaucoup de retard dans les travaux sur nos routes départementales et aujourd'hui on en paye le prix. Comme d'habitude, ils ont attendu le dernier moment pour agir. On parle de ce pont depuis un moment. Il était limité à 19 tonnes, ce qui ne nous convenait pas car c'est facile de limiter le poids sans faire de travaux. Cela coute moins cher."

On a le droit d'avoir d'avoir des routes dignes de ce nom. On n'imagine pas que des stations aient ce type de désagréments comme nous on le vit."

Le maire Franck Paccard confie que ce pont fait l'objet de discussion et d'inquiétude depuis des années. Il est néanmoins soulagé "qu'il n'y ait pas eu de drame. Il y a quand même un risque humain pour des ouvrages d'art qui n'est pas pris en compte et les services du département devraient réfléchir différemment à cette politique."

Image ternie de la commune

Outre les désagréments dans la vie quotidienne engendrés par la fermeture du pont, l'édile ressent les conséquences sur l'image de sa commune. Là encore, la colère de monte. "J'en ai marre que l'on évoque que les routes coupées lorsque l'on parle du Bouchet-Mont-Charvin. J'ai parlé avec un administré de la commune qui travaille à Faverges. Des gens se moquent de lui à ce sujet. Il y a un gite qui est situé dans le hameaux de Cons, des locataires ont du tout faire à pied. Heureusement, ils ont maintenu leur location mais ce n'est pas vendeur."

Les perturbations risquent de durer des semaines voire des mois, la date de début des travaux n'est pas encore connue.