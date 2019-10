Deux Haut-Savoyards lancent leur site internet de location de tenues de ski

Haute-Savoie, France

Dans leur maison de Cernex, Nancy et Pierre-Gilles ont transformé leur garage en espace de stockage des tenues de ski. Depuis l’hiver dernier, ce couple de Haut-Savoyards a décidé de se lancer dans l’aventure de la location de vêtements pour les touristes qui ne souhaitent plus investir dans des tenues de ski utilisées une seule semaine par an. Baptisé lespetitsmontagnards.com, leur site internet propose des tenues complètes (veste et pantalon) pour 60 euros la semaine pour les enfants et 90 euros pour les adultes.

France Bleu Pays de Savoie : comment avez-vous eu cette idée de créer ce site un site internet dédié à la location de vêtements de ski ?

Nancy, créatrice du site lespetitsmontagnards.com : l’idée est venue de mon expérience personnelle car je suis d’abord une maman de deux enfants et même si nous vivions à la montagne, chaque année, je dois racheter des tenues de ski. Et si l’on veut quelque chose de bonne qualité cela représente un budget. Alors pour les touristes qui viennent en vacances au ski une semaine par an, cela fait beaucoup. L’idée est donc venue de là : pourquoi ne pas proposer ces vêtements à la location.

Nancy et Pierre-Gilles ont transformé le garage de leur maison en espace de stockage des tenues de ski mises en location. (Photo DR) -

Comment faire pour louer une tenue ?

Tout se passe via notre site internet. Nous avons une boutique en ligne. Là, les gens choisissent et réservent leurs tenues pour la période voulue. Ensuite nous les livrons partout en France. Soit chez eux soit sur leur lieu de résidence. Ils utilisent la tenue pendant leur séjour au ski et nous leur envoyons aussi un emballage retour prépayé. A la fin de leurs vacances, ils n’ont plus qu’à mettre les vêtements dans l’emballage et à le déposer à la Poste ou dans un point relais.

Contre le gaspillage vestimentaire

Quelle garantie avez-vous que les tenues ne disparaissent pas ?

Au moment de la réservation, nous demandons le dépôt d’une caution. Jusqu’à présent nous n’avons jamais eu de problème. Nous avons toujours récupéré les tenues.

Un blouson ou un pantalon de ski peut-on donc être porté plusieurs fois dans l’hiver et par plusieurs personnes.

Exactement. Ce système permet également d’éviter le gaspillage vestimentaire en achetant des choses qu’on utilisera qu’une seule fois dans l’année. Là, on essaie de maximiser l’utilisation des tenues que nous avons en stock.

Lespetitsmontagnards.com n’est pas le seul site à proposer ce service de location de tenues de sports d’hiver, cela signifie-t-il que la demande des clients est en hausse ?

Les gens ne pensent pas tout de suite à la location mais quand on le propose, ils trouvent que l’idée est très bonne. La saison dernière, nous avons eu d’excellents retours. Je suis certaine qu’ils vont y venir de plus en plus. On loue déjà ses skis, son appartement alors pourquoi pas sa tenue de ski.