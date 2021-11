Deux heures de trajet pour des élèves de Dordogne : une solution trouvée seulement pour les lycéens

Depuis lundi 8 novembre, les cars scolaires ne peuvent plus passer sur le pont de Groléjac. Le temps de trajet des élèves de la commune de Saint Martial de Nabirat, à la frontière avec le Lot, a donc doublé pour se rendre à Sarlat. Un circuit alternatif a été proposé mais seulement pour les lycéens.

Les cars scolaires doivent faire un détour car ils ne peuvent plus passer sur le pont de Groléjac.

Une partie des élèves de Saint Martial de Nabirat pourra finalement dormir un peu plus tard chaque matin avant de se rendre à l'école. Depuis lundi 8 novembre, à cause de la nouvelle interdiction de circuler pour les poids lourds sur le pont de Groléjac, les cars scolaires devaient faire un grand détour : le temps de trajet des élèves de Saint Martial de Nabirat pour aller à Sarlat avait doublé. Ils devaient passer plus de deux heures dans le bus chaque jour, alors que la commune n'est qu'à 18 km. Une solution a finalement été proposée par la région mais seulement pour les lycéens.

à lire aussi Des travaux sur un pont obligent des élèves de Dordogne à se lever plus tôt et rentrer plus tard

Les élèves pourront prendre le car qui passe par Maraval, une commune située à cinq kilomètres de Saint Martial de Nabirat. Le départ est à 7h20, contre 6h35 précédemment. Le soir, les lycéens seront de retour chez eux à 18h40, quarante minutes plus tôt qu'avant. Seule une poignée d'élèves est concernée : les places restent limitées et le trajet ne convient pas nécessairement à toutes les familles.

La région cherche toujours une solution pour tous les élèves

La région et le département réfléchissent toujours à une solution pour tous les élèves affectés par ce changement de trajet. Mais ils se heurtent à la pénurie de chauffeurs de cars.