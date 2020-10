Ces deux Icaunaises rêvent de devenir Miss Bourgogne

Miss Bourgogne 2020 est élue ce samedi à Châlon-sur-Saône. 14 candidates issues des quatre départements bourguignons vont se disputer la couronne, dont Lyne et Léana, deux jeunes Icaunaises qui rêvent de paillettes et de glamour.

L'élection de Miss Bourgogne 2020 aura bien lieu ce samedi à Châlon-sur-Saône, mais elle se déroulera dans le respect des précautions sanitaires, après des étapes chamboulées par le confinement. Malgré tout, 14 candidates issues des quatre départements bourguignons vont se disputer la précieuse distinction et les faveurs d'un public invité, pour une fois, à voter uniquement par SMS. Parmi les candidates, il y deux Icaunaises : Léana Bethery, 19 ans, de Sarry, et Lyne Salis, 20 ans, de Châtel-Censoir.

Léana : dans les pas de sa maman

Léana, originaire de Sarry, près de Noyers Sur Serein, est étudiante en école de commerce à Dijon. Elle s'est inscrite à ce concours sur les conseils de sa maman : "ma mère a été Miss Yonne en 1984 il me semble et elle en avait gardé un très bon souvenir. On en a beaucoup parlé pendant le confinement et elle m'a incitée à m'inscrire. Et puis j'avais envie de vivre l'expérience, de voir jusqu’où je pouvais aller. C'était un défi personnel en quelque sorte", explique-t-elle.

L'étudiante reconnait d'ailleurs qu'elle n'a pas toujours été tentée par ce genre de concours : "avant, je n'avais pas vraiment osé me présenter à des concours de Miss car j'avais pas mal de préjugés mais au final, c'est une très bonne surprise".

Lyne : découvrir un nouvel univers

Même constat pour Lyne Salis, 20 ans, la deuxième candidate Icaunaise. La jeune femme, originaire de Chatel-Censoir est étudiante en coiffure dans le salon de sa maman. Fierté de ses parents, elle s'est lancée dans ce concours par curiosité : "J'évolue dans le monde de la coiffure et j'avais envie de découvrir un nouvel univers, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un secteur qui m'intéresse depuis un petit moment et j'ai décidé de tenter l'aventure".

La jeune femme reconnait qu'il faut quand même travailler pour être prête : "l'intensité qu'on donne dans sa démarche, le discours, la connaissance des chorégraphies aussi, on ne va pas se mentir. On a deux journées pour travailler et ensuite, il faut tout reprendre chez nous pour être au top".

Le vote par SMS uniquement

Crise sanitaire oblige, les votes se feront uniquement par SMS de 10h à 21h30. Les deux icaunaises vont donc miser sur les réseaux sociaux pour convaincre et décrocher la précieuse couronne qui mettra des paillettes dans leur vie.

L'élection aura lieu à Chalon-sur-Saône. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube "Miss France officiel".