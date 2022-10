Deux immeubles menacent de s'effondrer à Bayonne, une petite trentaine d'habitants évacués

Une vingtaine d'habitants a été évacuée au petit matin d'un immeuble de Bayonne ce mardi 4 octobre. L'habitation menace de s'effondrer, et présente un péril imminent.

L'opération s'est déroulée tôt ce mardi matin. Entre 25 et 30 habitants ont du quitter en urgence leurs logements, au 28 et 26 rue des Faures à Bayonne. Deux immeubles près de la Cathédrale qui présentent un péril imminent, car ils menacent de s'effondrer. Cela faisait déjà quelque temps que leur fragilité était identifiée par la mairie, qui a pris la décision d'ordonner l'évacuation ce matin.

Des grosses fissures

L'adjoint, en charge de l'hygiène et de la sécurité, Serge Arcouët, précise ce qui a amené la mairie a prendre cette décision : "Nous avons été alertés par plusieurs personnes, en particulier par les voisins, qui nous ont fait constater qu'il y avait des fissures anormales qui s'étaient déclarées à plusieurs endroits de ces bâtiments (...) ce qui nous a amené à investiguer les intérieurs (...) Manifestement il y a un ventre qui se créé dans la rue [les murs du bâtiment se "tordent" pour former comme une bosse, NDLR], on craint un effondrement".

L'entrée de l'un des deux immeubles qui représentent un péril imminent © Radio France - Bixente Vrignon

Les huit familles évacuées sont relogées assure l'élu. La rue, elle, est barrée. Un expert doit être nommé par le tribunal, il mènera ensuite des investigations, pour trouver potentiellement des solutions de sauvegarde du bâti.