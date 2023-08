Deux incendies ces dernières années, le vigneron achète son propre camion de pompier

"On a subi deux incendies ces dernières années. On aimerait aider mais on ne sait pas comment faire et surtout on n'a pas les moyens de le faire... une fois le deuxième incendie terminé, on était très atteints... on avait besoin de rebondir." Vincent Teulon n'a pas supporté de ne rien faire, de regarder les pompiers agir sans pouvoir les aider alors qu'ils intervenaient sur son domaine. Un domaine dans sa famille depuis 7 générations.

Aussi, il recherche un camion de pompier et en trouve un en Belgique "complètement désarmé, plus de gyrophare ni de tuyau... des problèmes sur la pompe et le moteur..." mais une fois revenu en France sur un camion-plateau et après un peu de travail dans l'atelier de l'exploitation ce camion est là, en état de marche "pour justement intervenir en cas de besoin."

Un camion de pompier au milieu des bâtiments de cette ferme vigneronne mais Vincent Teulon se veut modeste : "On n'a pas du tout la prétention de remplacer qui que ce soit. On ne remplacera jamais les pompiers et c'est pour ça que les pompiers de Saint Gilles sont venus pour nous former, toute l'équipe de la cave, comprendre les points forts et les points faibles du camion... comment appréhender un feu, les choses à faire et à ne pas faire. On ne va pas jouer. On ne va pas remplacer les pompiers, on va juste essayer de les aider, faire un petit peu mieux, un petit peu plus, que les années passées."

