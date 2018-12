Deux interpellations lors de la marche pour le climat à Nancy

Une manifestation non autorisée par la préfecture, une marche pour le climat réunit près 1000 personnes ce samedi 8 décembre à Nancy. Deux organisateurs de la manifestation ont été interpellés.

Nancy, France

Certains "gilets jaunes" se sont mêlés à la marche pour le climat ce samedi 8 décembre à Nancy. Un rassemblement parti du siège de la Métropole du Grand Nancy, viaduc Kennedy jusqu'à la place d'Alliance. La marche a été interdite ce vendredi par arrêté préfectoral. Les autorités de Meurthe-et-Moselle évoquaient "des raisons de sécurité et des risques de confrontations avec le mouvement des "gilets jaunes"".

Cette marche pour le climat, organisée malgré tout "pour dénoncer l'urgence climatique" a réuni près de mille personnes.

"Il est encore temps "pouvait-on lire sur des banderoles à Nancy © Radio France - Mélanie Juvé

Près de 1000 personnes se sont donné rendez-vous viaduc Kennedy à Nancy en début d'après-midi © Radio France - Mélanie Juvé

Soixante quinze se sont déclarées co-organisatrices de l’événement et ont engagé donc leur responsabilité pénale. Deux personnes ont été interpellées ce samedi après-midi, des co-organisateurs de la marche pour manifestation non autorisée.

Les organisateurs se disent "pour une justice sociale" comme les gilets jaunes et disent avoir des revendications communes. Eric "gilet jaune" âgé de 42 ans explique "jaune et vert même combat, les "gilets jaunes" revendiquent une justice sociale et nous les écologiques nous pensions que la justice sociale passe par la justice climatique. C'est un tout cohérent."