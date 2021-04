Deux jeunes Gypaètes barbus relâchés dans le Parc régional des Grands Causses

Depuis 2012, ce sont au total 27 oiseaux de cette espèce menacée qui ont été lâchés dans les Grands Causses dans le cadre du programme européen LIFE Gypconnect. L'objectif : reconstituer un noyau de population dans le Massif Central et favoriser le lien entre les Gypaètes des Alpes et des Pyrénées. Les deux jeunes mâles réintroduits le 25 avril ont été élevés en Autriche. Baptisés Plumet et Parpaillou, les deux gypaètes âgés de trois mois ont été bagués et certaines de leurs plumes décolorées. Ils ont également été équipés de balises GPS, afin d’assurer leur suivi après leur envol, qui n’interviendra que dans environ 1 mois. Une phase d’habituation à leur environnement, d’apprentissage et de nourrissage est en effet nécessaire avant cette prise d’autonomie. En attendant, une équipe attentive surveille les nouveaux arrivés et leur évolution au quotidien.

L'arrivée d'une jeune femelle prévue dans la semaine

Ce neuvième lâcher dans les Grands Causses a pu être assuré grâce à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), le Parc Naturel Régional des Grands Causses et le Parc national des Cévennes. Une jeune femelle Gypaète, baptisée Pyrénées, doit arriver dans le courant de la semaine depuis le centre d’élevage de Guadalentin en Andalousie. Des nouvelles des oiseaux seront régulièrement données via les sites internet de la LPO et de ses partenaires et les réseaux sociaux notamment.