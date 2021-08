Deux jeunes infirmiers de la clinique des Cèdres à Brive prêtent main forte à la Martinique

240 personnels de santé issus de toute la métropole partiront ce mardi aux Antilles pour renforcer les équipes hospitalières martiniquaises, en pleine crise de covid-19. Deux infirmiers, Romain et Coralie sont déjà sur place depuis une semaine au CHU de Martinique et l'expérience est tout autre.

C'est la première fois que Romain Afonso De Pinheiro travaille en réanimation. Ce jeune diplômé de 24 ans et sa collègue de 27 ans, Coralie, n'ont pas hésité à faire leurs bagages pour aider leurs homologues en Martinique.

La situation sanitaire en Martinique, comme en Guadeloupe, s’est fortement dégradée dans les dernières semaines comme en témoigne Romain depuis le CHU de Martinique dans le centre de l'île : "_nous avons 35 patients en réanimation. Le service tourne tous les jours même quand il y a des sorties. C'est complexe, la prise en charge du patient est beaucoup plus lourde que dans les services de médecine où je prenais en charge des patients covid plus ou moins stables. Là on doit être sur nos gardes à tout moment parce que le patient peut être instable d'un moment à un autr_e".

Les services de médecine aussi sont "pleins" selon le jeune infirmier. Une expérience de deux semaines très active et intense.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a adressé un appel, dimanche, auprès des soignants pour qu’ils se rendent en Martinique ou en Guadeloupe afin de renforcer les équipes médicales sur place.