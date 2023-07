Deux jeunes Lozériens champions de France de fléchettes électroniques en doublette

Romain Magini et Gaby Dacosta, les deux Lozériens ont remporté six podiums aux championnats de France de fléchettes électroniques.

Ils ont démarré les fléchettes il y a un an, dans le bar du village à Chadenet en Lozère. Romain Magini, 22 ans, et Gaby Dacosta, 20 ans, deux amis depuis le collège, et passionnés par cette discipline, ont toujours joué ensemble, "C'est vraiment une discipline qui demande de la concentration, des heures d'entrainement et c'est toujours mieux avec les copains" explique Romain. Ils s'inscrivent tous les deux dans le club de leur commune, puis après avoir fait les qualifications en Lozère, ils ont participé aux championnats de France de fléchettes électroniques, à Vannes (Morbihan) du 13 au 17 juin.

Les jeunes Lozériens, paysagistes de formation, ne sont pas rentrés les mains vides : pas moins de six podiums remportés lors de la compétition, dont le premier prix dans leur catégorie National 5 en doublette. "C'était impressionnant, il y a avait plus de 3.000 personnes, il fallait rester bien concentré". Une belle performance qui permet aux joueurs de participer en novembre prochain aux championnats d'Europe en Espagne.

