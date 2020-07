"On leur permet de souffler un peu" : tout l'été, deux Messins offrent des balades en bateau aux soignants

Magalie et Sophie ont mis les lunettes de soleil, les doigts de pied en éventail, jambes allongées contre la proue du bateau. Elles lèvent leur smartphone pour prendre en photo un héron sur le plan d'eau. Presque comme des vacances : "On a le soleil, un peu de vent qui rafraîchit. Le bateau qui nous berce... Ca change".

La fatigue après trois mois d'épidémie

C'est l'heure des départs en vacances. La crise du coronavirus s'est calmée, on commencerait presque à oublier le temps du confinement, où l'on sortait applaudir les soignants aux balcons. Mais dans les hôpitaux, dans les Ehpad, c'est la fatigue qui se fait ressentir, après les trois mois à se battre contre l'épidémie.

On est épuisées. Vous vous rendez compte, deux ou trois aides soignants pour 60 résidents ? On était des robots

Une petite entreprise messine a décidé de leur offrir un peu de répit. Nautic Boat vend des balades en bateau sur la Moselle. Elle a décidé d'offrir tout l'été aux soignants des balades et des visites guidées gratuites. Le petit bateau glisse sous les ponts le long de la petite Venise, la basilique Saint-Vincent : "Face à nous, le temps neuf, c'est la carte postale de la ville", annonce Kevin, sur la proue, pour la visite guidée.

"On est pleins du lundi au dimanche"

De quoi oublier un peu les images que les deux aides soignantes, l'une à l'hôpital Jury, l'autre en Ehpad à Marly ont gardé, des trois mois d'épidémie : "On est épuisées, mais vraiment épuisées. Pas seulement de la fatigue physique, mais psychologique. Vous vous rendez compte, deux ou trois aides soignants pour 60 résidents ? On était des robots".

A la barre Geoffroy, de Nautic Boat, le dit : médecins, infirmiers, les demandent affluent. Il est plein du lundi au dimanche : "Ils nous disent que justement, ça leur permet de changer d'air, ne plus être 24h/24 dans un hôpital. Nous on le fait de bon coeur. On les fait prendre l'air". Une heure de balade, c'est bien, mais pas suffisant. "On va se dépêcher de prendre des vraies vacances", disent les deux copines. Dax pour l'une, Malte pour l'autre. Tant que la deuxième vague n'est pas encore là.