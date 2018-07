A quoi rêve-t-on quand on a 19 ou 20 ans ? Lisa Fouqueray et Thomas Gallice, étudiants à Caen, ont choisi de se lancer dans une aventure humanitaire. Ils vont participer au Raid'Europe, 10000 kilomètres pour déposer des fournitures scolaires dans des pays de l'Est. Le tout en 205 !

Un an et demi de travail, c'est ce qu'il a fallu au jeune couple pour préparer cette aventure. "On est tombés sur ce raid par hasard sur Facebook", explique Thomas Galice. "Ca nous a tout de suite plu, à la fois pour le côté aventure, mais aussi pour l'aspect humanitaire." 10 000 kilomètres parcourus à travers 20 pays dans l'Est de l'Europe, le Raid'Europe permet en effet de voir du pays ! Et de venir en aide à des personnes qui en ont besoin. L'objectif est d'emmener du matériel sportif, informatique, médical ou scolaire sur place. Le jeune couple a opté pour les cahiers et les crayons. "On a fait appel à nos anciens lycées, Jeanne d'Arc et Saint-Pierre à Caen et Jean-François Millet à Cherbourg" renchérit Lisa Fouqueray qui explique qu'elle a envie de découvrir le monde qui l'entoure sans obligatoirement aller très loin.

De quoi s'occuper durant l'été ! © Radio France - Philippe Thomas

Une 205 achetée 750 euros sur le Bon Coin

Pour mener à bien cette aventure, il a fallu s'équiper. Le couple a acheté une voiture de près de 200 000 kilomètres sur internet. Il a fallu ensuite la remettre entièrement en état. "Ca a pris un an de travail car il y a un cahier des charges très strict de l'organisation à respecter pour être sûr que la voiture tiendra la distance, parfois dans des routes tortueuses" explique Thomas Gallice. Le moteur a été entièrement refait avec l'aide du père de Lisa, la carrosserie a été repeinte et il a fallu trouver des sponsors pour financer l'aventure. Pas le plus simple mais l'équipage sera bien au départ, comme 262 autres véhicules au départ. Chacun emmenant 100 kilos de matériels, cela fait 26 tonnes qui seront ainsi donnés sur place, en Albanie, Bosnie-Herzégovine et les pays voisins.

Peinture, moteur... il a fallu un an de travail pour remettre la voiture en état © Radio France - Philippe Thomas

Vous pouvez suivre l'aventure de Lisa, Thomas et de leur ami nantais Maxime Depienne qui les accompagne pour ce périple sur leur page Facebook. Le départ est donné ce samedi 28 juillet de la Roche-Sur-Yon pour 23 jours d'aventure.