Deux réfugiés syriens viennent de signer, à Nancy, un contrat de service civique. Le délégué interministériel chargé de l'accueil des réfugiés y voit une étape de plus vers l'intégration des demandeurs d'asile.

Nancy, France

C'est une première en France : deux réfugiés syriens viennent de signer, à Nancy, un contrat de service civique. Un système qui fonctionne déjà pour des milliers de jeunes, mais jusqu'à maintenant aucun réfugié n'en avait bénéficié. Une étape importante pour le gouvernement, qui promet à travers cette action davantage d'intégration. Le délégué interministériel chargé de l'accueil des réfugiés Alain Régnier, chargé du dossier par le gouvernement, avait fait le déplacement pour l'occasion.

"Ces jeunes ont traversé des épreuves multiples, insiste-t-il. Et à travers le service civique, c'est un engagement, ça leur permet d'être insérés dans un tissu de proximité dans lequel ils vont mieux apprendre le français. C'est aussi un tremplin vers l'emploi, donc c'est tout bénéfice pour la société française et pour eux-mêmes. Mon idée c'est d'arriver à 500 jeunes réfugiés en service civique."

"Je suis heureux"

Il y a un an, ces deux jeunes d'une vingtaine d'années étaient encore en Syrie, en pleine guerre, loin, très loin du calme feutré de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, où ils ont signé leur contrat. Osman tient le stylo avec un grand sourire : "Oh oui, je suis heureux... Ca va m'aider à rencontrer des gens et à apprendre le français."

Tous deux rejoignent cet été la MJC Lillebonne de Nancy. Yves Colombain, son directeur, est fier d'être au tout début d'une nouvelle expérience : "L'idée c'est une immersion complétée par des cours de français. Ils sont dans une maison des jeunes et de la culture, il y a du sport, de la culture, des loisirs des expositions et l'idée c'est de voir à partir de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont envie de faire, quel projet on pourrait construire."

La première mission de ces deux jeunes syriens : participer à l'organisation du championnat de France de montgolfières à Lunéville dans quelques semaines (du 27 juillet au 5 août).