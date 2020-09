Deux joueuses du Tango Bourges Basket positives au Covid, la finale de Coupe de France menacée

Le club l'annonce ce mercredi après-midi : deux nouvelles joueuses professionnelles sont positives au Covid. Un autre cas était déjà signalé la semaine dernière. On ignore encore si la finale de Coupe de France pourra se jouer, ce vendredi, contre Lyon Asvel à Paris.

Un nouveau coup dur pour les filles du Tango Bourges Basket. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club annonce que deux nouvelles joueuses ont été testées positives au coronavirus. Les tests ont été réalisés lundi soir ; le premier test positif est revenu mardi soir, l'autre ce matin. Cela s'ajoute au premier cas positif de l'effectif, détecté la semaine dernière.

La Fédération doit se prononcer incessamment sur la tenue de la finale de Coupe de France

La question est maintenant de savoir si la finale de Coupe de France de basket féminin, vendredi soir contre Lyon Asvel à Paris, pourra ou pas se tenir. Dans l'absolu, le club peut se passer de ses trois joueuses. Mais le club lyonnais vient d'annoncer, dans la foulée, qu'une de ses joueuses était aussi positive. Et surtout, les deux clubs attendent la réponse de la Fédération, qui doit statuer sur la tenue ou le report de la finale.

En attendant, les trois joueuses - dont le club ne révèle pas l'identité - sont à l'isolement pour sept jours, conformément aux nouvelles mesures gouvernementales. La "septaine" de la joueuse testée en premier prend fin ce vendredi, mais elle doit refaire un test avant de retourner sur le terrain et, compte tenu du délai d'au moins 24 heures, elle ne sera, de toutes façons, pas dans l'effectif de la finale si celle-ci devait se tenir. Dans son communiqué, le club précise que "l’ensemble du groupe professionnel du Tango Bourges Basket respecte de nombreuses mesures (port du masque obligatoire, distanciation physique, gestes barrières…) et se fait tester hebdomadairement et ce, depuis la reprise des entraînements".