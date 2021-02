Deux jours de braderie d'hiver à Nîmes

La braderie d'hiver est de retour à Nîmes. 2 jours de braderie ces 5 et 6 février 2021. Les commerçants déballent sur les trottoirs leurs produits de fin de saison ou d'autres, invendus depuis plusieurs années. L'occasion de mettre la main sur le "p'tit truc" qui peut faire plaisir à pas cher.

Stationnement de surface gratuit à Nîmes pour ces deux jours de braderie d'hiver, le vendredi 5 et le samedi 6 février 2021. Les commerçants déballent sur des éventaires face à leurs vitrines leurs invendus de la saison, ou des pièces plus anciennes qui encombrent leurs stocks. Les étiquettes s'affolent : -50%, -70%. Parfois des produits de marque à prix cassés : "faut faire de la place, faut que ça débarrasse, ça encombre mes caves" dit l'un d'eux, fervent partisan de cette braderie.

reportage dans la braderie de Nîmes Copier

Ce n'est pas le cas de tous. Pas d'étals face à certains commerces : "trop de travail, il faut tout sortir, tout étiqueter, et puis mettre quelqu'un pour surveiller... nous n'avons pas assez de bras" dit un autre. Et les derniers se contentent de mettre une affiche braderie sur leurs vitrines avec des rabais importants mais sans rien sortir. Pourtant il est là, le plaisir de la braderie : chercher, fouiller, fouiner et tomber sur l'objet rare, le petit plaisir à pas cher.