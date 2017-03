Deux jours de formation à Guéret pour rappeler les principes de la laïcité et des valeurs de la République

Le 6 mars dernier, le commissariat général à l’égalité des territoires a décidé de décliner dans chaque département le plan national de formation des acteurs de terrain sur les thématiques de la laïcité et des valeurs de la République. En Creuse, plusieurs formations sont organisées.

Ce plan de formation est assuré en Creuse par la Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL). Il s'agit de décliner dans notre département le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité, commandé par le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté.

Objectif : répondre aux besoins des agents de l’Etat, des bénévoles et des salariés en contact direct avec le public, sur l’application du principe de laïcité dans les situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Après les événements de 2015, les tensions inter-communautaires et les stigmatisations sont en hausse.

"La Creuse ne fait pas exception, on n'est pas dans une bulle" explique le directeur de la FOL, Bruno Thomas. Les acteurs de terrain ont des demandes, il faut leur rappeler les principes, les règles pour éviter les "situations de tension" car la connaissance de la laïcité est partielle. Il faut dire "que la loi, la jurisprudence évoluent" rajoute Bruno Thomas.

Parmi les stagiaires, le directeur de l'association Oasis située dans le quartier Brézard à Guéret. Pour Thomas Bourdeau "c'est toujours bien de se rappeler la loi et de la retraduire sur le terrain" car, même en Creuse il y a beaucoup de questions. Pour Aurélien Piat, adjoint d'animation qui occupe des enfants à la ville de Guéret, c'est "par exemple de mettre un sapin de Noël dans les locaux, de faire comprendre que ce n'est pas un objet cultuel mais culturel. De rappeler aussi certaines valeurs aux enfants."

Bien connaître la loi, permet "d'éviter les situations de tension", les amalgames et les préjugés poursuit Bruno Thomas avant de conclure "en Creuse on est capable de vivre ensemble."

Deux autres sessions de formations sont déjà programmées en Creuse. Les 20 et 21 mars à Aubusson et les 10 et 11 avril à La Souterraine.