Deux jours de grandes marées en Bretagne

C'est jour de pêche à pied ! Les grandes marées de ce mois de septembre ont lieu sur deux jours. Ce mercredi 8, c'est un coefficient de 100, jeudi, ce sera 101 et 100.

Les amateurs de coques et de palourdes vont sortir seaux et paniers, les débusqueurs de homards vont traquer les crustacés dans leurs trous. Les plus jeunes vont profiter du mercredi pour prendre une boîte de sel et s'essayer à la pêche au couteau.

Mais pas question de rester piégé par la marée. Les autorités renouvellent les conseils de base : surveiller les horaires, prévenir les proches, emporter un téléphone avec soi... Et ne pas oublier le 196, le numéro pour les urgences en mer.

Des grandes marées à plus fort coefficient sont attendues dans un mois. Le coefficient s'élèvera jusqu'à 108 le 8 octobre prochain.