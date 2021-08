Deux jours de vaccinations sans rendez-vous à Périgueux

Le centre de la Filature à Périgueux propose des créneaux de vaccination sans rendez-vous ce weekend du 14 et 15 août, de 8h30 à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.

Il est parfois difficile de trouver un créneau de vaccination contre le coronavirus. A Périgueux, le centre de vaccination de la Filature propose deux journées pour se faire vacciner sans rendez-vous, le samedi 14 et le dimanche 15 août. Vous pouvez vous présenter avec votre carte vitale entre 8h30 et 13 heures, puis entre 14h et 18 heures.