Deux jours en Vaucluse pour Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle

À 176 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen vient en Vaucluse pour parler pouvoir d'achat et sécurité. Elle est attendue ce vendredi à Avignon, Cavaillon et Carpentras puis le lendemain à Pernes-les-Fontaines.

C'est un déplacement important pour la candidate soutenue par le Rassemblement national à 176 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen arrive en Vaucluse ce vendredi après-midi pour deux jours. Un déplacement de campagne placé sous le signe du pouvoir d'achat des Français et de la sécurité.

Étapes à Avignon, Cavaillon, Carpentras et Pernes

Le programme de sa visite prévoit plusieurs étapes à Avignon, Cavaillon, Carpentras et enfin Pernes-les-Fontaines. Visite de la Banque Alimentaire de Vaucluse à Avignon, du Secours Cavare et du commissariat de police de Cavaillon, rencontre avec les militants à la permanence départementale du Rassemblement national à Carpentras, rencontre avec des responsables associatifs et enfin visite du marché de Pernes-les-Fontaines... La candidate malmenée dans les derniers sondages veut profiter de ce déplacement en Vaucluse pour "aller à la rencontre des Français et de leurs problèmes quotidiens" explique son entourage.

Le pouvoir d'achat... et la sécurité

Le choix de Cavaillon n'est pas anodin. L'étape dans la cité cavare donnera l'occasion à la candidate Marine Le Pen de revenir sur le climat d'insécurité actuel, lié aux récentes fusillades à répétition sur fond de trafic de drogue. Un déplacement éminemment politique à l'heure de la collecte des parrainages pour la présidentielle, sur des terres de conquêtes électorales où la droite nationale est aujourd'hui divisée...

Marine Le Pen sera l'invitée de la rédaction de France Bleu Vaucluse ce vendredi 15 octobre à 7h50 en direct.