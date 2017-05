Deux jours pour réparer tous vos objets avec le Repair Café de Valentigney

Vélos, ordinateurs, machines à café ou pulls troués ... Ne jetez plus ! Des bénévoles sont réunis dans un hangar d'Envie à Valentigney vendredi et samedi pour vous aider à les réparer lors d'un Repair Café.

Vélos, machines à laver, machine à café et même ordinateurs. Beaucoup d'entre nous sont se retrouvent souvent perdus lorsque les appareils du quotidien tombent en panne ou sont abimés. Jeter et investir dans du neuf ? Pour remédier à ce problème le centre social Escapade d'Audincourt organise un Repair Café ce vendredi et ce samedi dans les locaux d'Envie à Valentigney. Des bénévoles de plusieurs associations vous attendent ce samedi entre 10h et 18h pour vous aider à diagnostiquer les problèmes et réparer les appareils ou les vêtements avec des pièces neuves ou d'occasion. "Même à l'heure de l'électronique, on peut diagnostiquer beaucoup de choses aujourd'hui, on a du matériel pour ça", explique Jason Bienaimé d'Envie à Valentigney.

Réparations de saison avec des spécialistes. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"On répare une machine à laver pour vingt euros"

Ce samedi vous pouvez non seulement faire réparer vos appareil d’électroménager mais aussi des vélos. "On change déjà des chambres à air ou des câbles de frein ce vendredi, c'est de saison", sourit Dana Bourdon de la Maison pour tous de Bavans. Tout en travaillant elle explique aux visiteurs comment refaire ces réparations dans le futur. "L'idée c'est aussi de transmettre notre savoir aux gens dans un Repair Café", explique-t-elle. La démarche elle la même au stand de la MJC de Valentigney où on fait revivre de vieux ordinateurs. "On peut se passer de Windows et passer au système Linux très facilement, même avec des ordinateurs qu'on pense en fin de vie", montre Marie. Comme les autres bénévoles présents ce week-end elle répète de ne rien jeter. Derrière elle on raconte réparer régulièrement des machines à laver pour vingt euros, alors que les gens pensaient les jeter et réinvestir dans une machine neuve à 400 euros.

D'autres événements à venir

D'autres Repair Cafés sont prévus dans les mois à venir dans le Pays de Montbéliard.

-Samedi 17 juin : "L'informatique autrement" à la MJC de Valentigney.

-Vendredi 21 juillet : "Je répare mon vélo à la Maison pour tous de Bavans

-Samedi 23 septembre : "Je répare mes petits appareils électroniques" à Envie Valentigney.

-Samedi 21 octobre : "Je fabrique mes décoration s de noël en bois et en carton recyclés à la Damassine à Vandoncourt.

-Vendredi 15 décembre : "Je customise et répare mes vêtements" au Centre social de Bethoncourt