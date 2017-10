Deux jours pour sensibiliser les automobilistes aux agents des routes

Ce vendredi et ce samedi, ce sont les Journées nationales de la sécurité des personnels des routes et autoroutes. Une action pour faire prendre conscience au grand public des comportements dangereux qui peuvent mettre en danger les agents travaillant sur les routes.

La DIR Ouest (Pays de la Loire, Bretagne) se mobilise en diffusant des messages du type "je ralentis, je sauve des vies" sur les panneaux lumineux qui se trouvent sur les grands axes (notamment entre La Gravelle et Rennes). Et puis, la Direction interdépartementale des routes (ex DDE) a réalisé un clip diffusé sur YouTube et les réseaux sociaux.

En Mayenne, il y a environ une cinquantaine d'agents qui travaillent à la DIR Ouest sur les centres de Mayenne, Château-Gontier et Laval. Ils sont chargés des Nationales 12 et 162 (de Mayenne au Lion d'Angers).