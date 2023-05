Deux kangourous, une chèvre et une brebis meurent après une attaque de chiens en Dordogne

Une habitante de Nontron a perdu plusieurs de ses animaux après une attaque de chiens. Emmanuelle se souviendra de ce dimanche 7 mai dernier, elle est appelée par son mari. Il est 7h30 et il vient de découvrir leurs deux Wallabies, Peter et Wendy morts dans leur enclos, et il manque deux chèvres. Le couple en retrouve l'une d'elles, Réglisse, morte aussi. Quant à l'autre, Plume, elle a été retrouvée "prostrée derrière le tracteur de mon mari, blessée au cou".

Cette habitante de Nontron a aménagé deux enclos de 350 et 1.500 m2 après la période de crise sanitaire pour accueillir plusieurs animaux, "c'est mon rêve avec mon mari d'avoir des animaux, on y va tous les jours. Nous sommes en train d'aménager une maison un peu plus loin avec du terrain pour pouvoir tous nous installer là-bas". Emmanuelle a adopté quatre chèvres il y a deux ans. Elle venait d'acquérir avec son mari, il y a six mois, les deux Wallabies et les deux Alpagas. Ces derniers n'ont pas été touchés dans l'attaque.

Réglisse, la chèvre (en bas à gauche) a été égorgée explique Emmanuelle. L'autre chèvre, Plume a été blessée au cou. Les 2 Alpagas sont indemnes. - Emmanuelle G.

Une Brebis égorgée chez un voisin

Si le couple pense d'abord à un empoisonnement, ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il y a du sang et que deux chiens Huskys sont à proximité. Emmanuelle se rend compte que les chiens "ont creusé sous les clôtures", les Wallabiess ne pouvaient pas s'échapper "à part courir et tenter de s'enfuir, c'est tout ce qu'ils peuvent faire".

L'un est sur la route, l'autre dans l'enclos des moutons de leurs voisins. Dans cet enclos, une brebis a été tuée, "elle a été saignée à la gorge et mordu au ventre". Là aussi, selon les propriétaires des moutons, les chiens ont "gratté sous le portail" pour entrer. Ils s'en seraient également pris à un agneau quelques jours auparavant.

Aucune certitude d'après la mairie

Emmanuelle appelle les pompiers et les gendarmes de Nontron. Les pompiers capturent les chiens de type Husky, ils les emmènent chez le vétérinaire de la commune qui les identifie tout de suite grâce à la puce. Le docteur Ladrat voit régulièrement ces chiens décrits pour l'un comme "fugueur" par les propriétaires.

Le vétérinaire a également examiné les deux Wallabies et la chèvre. Ce dernier a relevé sur les cadavres des morsures de chiens, bien que les Wallabies soient morts d'épuisement et de stress. Il est en train de rédiger un rapport d'expertise pour les assurances. Les propriétaires des moutons estiment le préjudice à environ 300 euros, c'est plus de 1.500 euros pour Emmanuelle et son mari.

Cependant, d'après la maire de Nontron, Nadine Herman-Bancaud, il n'est pas possible d'établir formellement qu'il s'agisse bien de ces chiens qui s'en soient pris aux animaux. "On n'a pas retrouvé de sang sur leurs gueules et un autre chien a été signalé divagant dans le secteur".

Une amende pour "divagation"

Les gendarmes ont ensuite rapporté les deux chiens à leurs propriétaires qui ont été verbalisés pour "divagation de chiens". Emmanuelle et son mari doivent rencontrer les propriétaires des chiens afin d'être indemnisés par leur assurance, mais Emmanuelle est inquiète "nous, on a très peur, car les chiens sont toujours là, et il n'y a pas de clôture chez eux, et j'ai peur que ça recommence. On vit avec l'angoisse de retrouver nos autres animaux morts".

D'après les gendarmes de la brigade de Nontron, les propriétaires des chiens cherchent désormais à s'en séparer. Ils ont publié une annonce sur le site le bon coin pour "donner" leurs chiens.