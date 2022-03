Deux Landaises partent en Ukraine pour tenter de sauver 300 chiens et 90 chats d'un refuge de Kharkiv

Mission croquettes. Deux Landaises, bénévoles au refuge "Cœur à 4 pattes" de Gabarret (Landes), prennent le volant ce mercredi 16 mars 2022, pour une mission un peu particulière. Elles partent en Ukraine pour porter secours à un refuge qui ne parvient plus à nourrir ses animaux en ce moment à cause du conflit et qui a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. "Ils ont 300 chiens et 90 chats et ils n'ont rien à donner à manger aux bêtes. Quand on a vu les images, pour nous c'était comme un devoir d'y aller", explique Valérie Hériaut, l'une des deux bénévoles.

Avant de partir, des dons ont donc été récoltés auprès d'autres refuges en France pour nourrir les animaux en danger : des croquettes et de la pâté pour chiens et chats. Le refuge en question est difficile d'accès, se trouvant à Kharkiv à l'est du pays, régulièrement bombardé par les troupes russes. Le voyage a donc été organisé avec l'aide d'Ukrainiens qui leur indiqueront les routes à prendre. Elles seront également accompagnées d'un interprète. "Je ne sais pas si on arrivera à aller là-bas, le but n'est pas d'aller sous les bombes. Si on nous dit à la frontière que c'est trop dangereux, on a des relais qui pourront apporter nos stocks. Mais dans l'absolu on aimerait pouvoir leur déposer nous-même, et constater l'état du refuge", ajoute-t-elle.

Nous sommes en contact direct avec un orphelinat

La mission ne s'arrête pas là. Sur le chemin sur retour, un refuge de Kiev leur confiera une dizaine de chats, eux aussi en danger au sein de la capitale ukrainienne. "Nous les amèneront en sécurité dans un refuge polonais." Enfin, la mission est aussi humanitaire : en plus des croquettes, le convoi part aussi le coffre rempli de couches et de nourriture pour les réfugiés ukrainiens. "Nous sommes en contact direct avec un orphelinat et y déposeront toutes nos denrées pour les bébés et les enfants."