Deux lycéens d'Ancenis médaillés pour avoir sauvé un homme du suicide

Le 27 février 2023, en fin d'après-midi, Baptiste et Théo font une course d'orientation : "On était à fond pour voir de quoi on était capable", se souvient Théo. Quand soudain, arrivés sur le chemin qui longe la Loire derrière le stade de la Davrays, ils aperçoivent un homme en train de se pendre à un arbre avec son écharpe. Les deux adolescents se précipitent. Baptiste remonte un peu le désespéré pour lui faire prendre de l'air, Théo détache le nœud et appelle les secours.

Mais l'homme, décidé à en finir, se jette dans la Loire. Baptiste plonge à sa suite : "J'ai pas trop réfléchi, je l'ai suivi directement jusqu'à le ramener sur la rive et j'ai demandé à un camarade de venir pour qu'on soit deux à le garder car je n'avais pas trop envie que le monsieur replonge."

"L'importance des premiers secours"

Le plus incroyable, c'est que Baptiste et Théo ont passé, la veille, leur diplôme de nageur-sauveteur. "Ma mère m'avait dit que ce serait bien, que ça me ferait une porte pour avoir un job d'été donc je me suis dit pourquoi pas", explique Baptiste. Il ne pensait pas mettre son BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) si vite en pratique. "On apprend qu'il faut bien prendre par les poignets et bloquer la personne contre soi. Et une fois que l'homme a senti que je l'avais en main et que je ne le lâcherais pas, il s'est laissé faire."

Les deux copains ont la bravoure modeste. Théo veut surtout faire passer un message : "Notre acte permet de mettre en valeur l'importance des premiers secours, en quelque sorte qu'on ne fait pas ça pour rien et ça devrait être mis un peu plus en avant par l'État ou dans les lycées."

"Le symbole d'une jeunesse engagée et courageuse"

Baptiste et Théo ont eu droit aux honneurs ce jeudi, lors d'une cérémonie au sein de leur lycée. Le maire d'Ancenis Saint-Géréon leur a remis la médaille de la Ville et un diplôme de bravoure. "Je suis vraiment admiratif parce que moi, si j'étais passé à côté, qu'est-ce-que j'aurais fait ? J'aurais peut-être paniqué, peut-être décroché la personne, mais je n'aurais pas pu me jeter à l'eau, car je ne sais pas assez nager pour le sauver", a déclaré Rémy Orhon. Pour lui, ces adolescents sont "le symbole d'une jeunesse engagée et courageuse." La maire de Loireauxence, Christine Blanchet, a dit aussi sa fierté aux deux lycéens originaires de Varades : "En tant que maire et mère, j'ai toujours eu confiance et espoir en la jeunesse."

Franck, le père de Baptiste, n'a pas été surpris par son "Baba", comme il le surnomme affectueusement. Même si au tout début, il n'a pas été tendre avec lui : "Les premiers mots, je ne vous les dirai pas là, mais j'ai eu grand peur, oui ! Je lui ai dit 'tu ne vas pas te tuer pour quelqu'un qui veut la mort !' Mais après, on éprouve que de la fierté. De la fierté et une foi en la jeunesse."

Ce discours, on l'entend aussi chez Clariet Alofs, la proviseure du lycée Joubert Maillard. Pour elle, cette histoire est l'occasion de mettre en lumière une jeunesse trop souvent décriée : "Théo et Baptiste représentent les valeurs de courage et de solidarité de leur génération. C'est l'occasion de dire des choses positives des jeunes d'aujourd'hui qui, je pense, le méritent amplement."

Le diplôme de bravoure figurera dans leur dossier Parcoursup

Quelques jours après leur acte de bravoure, Baptiste et Théo ont été rassurés d'apprendre que l'homme qu'ils avaient sauvé était suivi sur le plan psychologique. Il a fait notamment des confidences à Théo, quand il a été ramené sur le bord après sa tentative de noyade, et les deux adolescents aimeraient le rencontrer.

Avec tout ça, ils n'ont jamais terminé cette course d'orientation où ils étaient en tête mais "c'est pas grave, c'était pas l'évaluation !" Les deux lycéens, qui veulent devenir ingénieurs, pourront au moins faire figurer leur diplôme de bravoure dans leur dossier Parcoursup.

