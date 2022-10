Deux magnifiques perroquets, des Aras Araraunas, sauvés et recueillis au Refuge de l'Arche à Château-Gontier

Ces magnifiques perroquets ont des prédateurs naturels mais la principale menace reste l'homme à cause de la déforestation ou pour la revente. Deux Aras Araraunas, qui ont un plumage spectaculaire et flamboyant, sont désormais visibles par le public au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le sanctuaire les a récemment recueillis et soignés. Les perroquets ont été sauvés grâce à une procédure judiciaire initiée par l'office de biodiversité et par des associations de protection animale indique, sur sa page Facebook, le site du Sud-Mayenne.

