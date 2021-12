Pour une meilleure ouverture sur le monde : deux maisons inclusives pour autistes dans l'Hérault

Fabienne Such et des locataires de la MIA, Béatrice, Marin et Lionel

Comment mieux intégrer les personnes qui souffrent de handicap dans la société ? A Saint Gely du Fesc et Montarnaud, des parents ont ouvert deux maisons inclusives pour autistes, des MIA. La première a ouvert il y a deux ans et la deuxième cet été. es jeunes adultes autistes vivent en colocation à 4 ou 5 encadrés par des éducateurs et des aides à domicile qui leur apprennent à prendre leur autonomie et cherchent avec eux les activités qui les motivent. Le tout fonctionne sous le statut de société coopérative d'intérêt collectif avec des aides de l'Agence régionale de Santé.

Ce ne sont pas des monstres

Fabienne Such, la présidente de l'association Autistes sans Frontières 34 - Coloc'autisme, elle même maman d'un adulte autiste de 28 ans les deux MIA : " Il y 4 ans, il était dans un établissement spécialisé pour adultes autistes et ça se passait pas bien du tout. Il n'y était pas heureux, il n'était pas correctement accompagné au niveau médical et surtout, il était tout le temps enfermé à l'intérieur de cet établissement. Donc, avec d'autres parents, on s'est dit qu'on allait essayer de monter un projet. Dans cette maison pour autistes, ils sont chez eux, mais ils ne sont plus chez papa et maman tous les soirs. C'est quand même un grand pas. Ça met du temps. Il faut que la complicité se crée, qu'on comprenne bien ce qu'ils veulent nous dire. Et puis qu'une distance se crée un peu avec les parents. Et c'est l'attente des parents pour que leurs jeunes volent de leurs propres ailes. Et puis aussi pour montrer aux gens des environs que ce ne sont pas des monstres. Ils n'ont pas besoin d'être cachés avec un grand mur autour. Notre propos, c'est vraiment de sortir ces personnes des établissements spécialisés"

Fabienne Such, la présidente de l'association Autistes sans Frontières 34 Copier

Lionel Papin a 34 ans, il est autiste asperger et est arrivé dans cette maison pour autistes à Montarnaud au mois d'aout. Il partage sa vie avec quatre autres jeunes autistes. "Le courant est passé de suite. Le but de ces qu'on soit inclus dans le village et du coup, on va voir les commerçants, le boulanger, on va même boire une boisson au bar, c'est sympa, je sens que j'ai bien progressé."

L'objectif est vraiment de les conduire vers plus d'autonomie : "Ils sont chez eux, ils ne sont plus chez leurs parents, donc on accompagne vers de l'autonomie personnelle plus intensive que quand on est chez papa maman, c'est à dire je me lave, je m'habille, je prépare à manger et je vais faire les courses toujours en binôme avec des éducateurs. Leur espace privé, c'est leur chambre et le reste, c'est un espace collectif partagé où tout le monde doit se respecter et construire un projet de vie ensemble pour que pour être au mieux, de créer une certaine complicité entre eux. Donc là, il y en a qui sont à la bibliothèque. On travaille sur de la recherche d'activités bénévoles sont inclus dans des activités artistiques, sportives."

Ces jeunes adultes ont la possibilité de rester indéfiniment dans la MIA mais ils peuvent choisir aussi de chercher un autre logement où ils seront plus ou moins accompagnés, en fonction de leur besoin.

Le succès de ce projet de maison inclusive pour autistes avait déjà permis à Autisme Inclusion d'ouvrir un second habitat à Montarnaud. Mais il y a encore de la demande. Les membres du projet cherchent désormais à ouvrir une troisième voire une quatrième maison inclusive pour les jeunes atteints d'autisme d'Asperger.