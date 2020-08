Cher : deux masques lavables fournis gratuitement à chaque collégien par le département

Des masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique

Le Conseil départemental du Cher s'engage à financer et fournir gratuitement deux masques en tissus, lavables et réutilisables, pour chaque collégien du département. La distribution se fera mardi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Près de 13 000 collégiens sont concernés dans le Cher. Ils pourront retourner en cours en toute sécurité, alors que les cas de contamination de Covid-19 augmentent. "C’est pour des raisons d’équité sociale que le Département a décidé de doter chaque collégien de 2 masques lavables et réutilisables en tissu", est-il indiqué dans le communiqué de presse du Conseil départemental du Cher.

Mercredi, le département de l'Indre a également annoncé qu'il allait doter chaque collégien d'un masque lavable 50 fois.