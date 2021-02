Deux médiateurs Covid par théâtre pour le festival d'Avignon

Pour que le festival Off d'Avignon ne soit pas un foyer de contagions, il faudra deux médiateurs par théâtre cette année pour sensibiliser spectateurs, comédiens et techniciens. Les médiateurs devront aussi tracer les éventuels malades et cas contacts avec des listes des spectateurs présents.

Le préfet demande aux théâtres d'Avignon d'avoir deux médiateurs Covid pour le prochain festival d'Avignon. Comme dans les entreprises, ces médiateurs seront en charge d'expliquer les protocoles sanitaires à appliquer. Ces médiateurs seront formés pour mettre en place les mesures barrières dans les théâtres.

Ils devront aussi connaitre les procédures pour tracer un spectateur malade et ses éventuels cas contacts parmi les 1.500 spectacles du festival.

Rassurer spectateurs, acteurs et soignants

Ces médiateurs Covid étaient une idée d'Avignon Festival et Compagnies, la structure qui assure la promotion du festival Off. Son président Sébastien Benedetto veut rassurer le public mais aussi les acteurs et les techniciens qui se croisent en coulisse. "Le régisseur de chaque théâtre devra être formé pour _rassurer tout le monde_, les institutions, le public et les compagnies". Sébastien Bénédetto précise que ce sera un "un travail de protocole en amont du festival pour expliquer les règles. Ce médiateur doit être le régisseur car il connaît les lieux et travaille déjà avec les pompiers. Rajouter la contrainte Covid ne sera pas un souci".

Le président d'Avignon Festival et Compagnies travaille aussi déjà avec la mairie sur les circuits des spectateurs pendant le festival pour écarter les risques de contagion dans les rues d'Avignon et les files d'attente devant les théâtres.

Protocole sanitaire dans les loges

Les directeurs des théâtres d'Avignon apprécient la démarche. C'était une idée d'Avignon Festival et Compagnie. Elle devrait rassurer le public et les acteurs, même si ces médiateurs imposent des contraintes. Au théâtre des Barriques, Mathieu Hornuss estime "indispensable que le médiateur Covid soit quelqu'un du théâtre car il connaît les lieux et les us et coutumes du spectacle. Il y a peu de théâtres avec des loges individuelles à Avignon : ce sont des loges communes" où les acteurs devront se plier aux règles sanitaires.

Liste du public pour chaque représentation

Les médiateurs Covid apprendront aussi à tracer le public si un spectateur est malade. Harold David de l'Atyptik Théatre veut éviter que le festival devienne un foyer de contagions : "il ne s'agit pas de faire la police; il s'agit de _savoir qui est dans la salle_, donc d'avoir des listes des spectateurs chaque jour. Ça suppose des listes à n'en plus finir" pendant toute la période de représentations.

Programmer les spectacles pour réduire les flux en coulisse

À cinq mois du festival 2021, le théâtre des Barriques réfléchit déjà aux spectacles à l'affiche avec la contrainte Covid. Mathieu Hornuss s'interroge "comment on fait pour organiser une programmation car à Avignon les spectacles s’enchaînent ? Comment éviter que le public, les équipes, les acteurs, les techniciens ne se croisent ? Ça demande une organisation en amont. Il faudra aussi être réactif pendant le festival."