Deux messins lancent Nautic Boat, le Airbnb du bateau

Geoffrey Romette et Kévin Claiche, deux entrepreneurs de Metz, ont lancé leur plateforme Nautic Boat en février. Une plateforme de location de bateau qui permet aux passionnés de naviguer et aux curieux d'y passer la nuit.

Metz, France

Et si vous pouviez louer un bateau le temps d'une journée ? C'est l'idée originale de Geoffrey Romette et Kévin Claiche. Ces deux Messins ont créé leur entreprise de location de bateau Nautic Boat en octobre 2018, avant de lancer leur site internet nauticboat.fr en février dernier. Une idée qui a vu le jour il y a 5 ans, lors de leur BTS Commercial à Metz, où ces deux passionnés se sont rencontrés.

"On a constaté qu'il y avait une forte demande sur le marché fluvial, que ce soit dans le Grand Est ou ailleurs" racontent les deux entrepreneurs. Un constat partagé par Jean-Noël, le premier propriétaire de bateau à avoir posté une annonce sur leur site. "J'ai eu mon permis bateau il y a deux ans. Quand j'ai voulu louer un bateau pour ne pas perdre en pratique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à louer" confie-t-il.

Entre 140 euros et 380 euros pour une location

La location à Metz et dans toute la France pour la navigation fluviale est l'un des deux services proposés. "Les prix sont fixés librement par les propriétaires" explique Kévin Claiche, directeur de Nautic Boat. Pour une location à la journée, il faut compter entre 140 euros et 380 euros.Ces locations onéreuses permettent aux détenteurs de bateaux de rentrer dans leurs frais annuels.

Pour un bateau à 50.000 euros, chaque année ça va coûter en moyenne 5.000 euros d'entretien." - Geoffrey Romette, l'un des fondateurs du site.

Un concept qui soulage les détenteurs de bateaux. "La place de port, l'entretien... Tous ces éléments sont des frais supplémentaires. Donc je me suis dit pourquoi pas rendre service à tout le monde : si je peux le louer pour compenser les frais fixes, tout en donnant l'opportunité aux personnes de découvrir Metz et la Moselle d'une autre manière, je le loue avec plaisir." raconte Jean-Noël. Mais pour bénéficier de ce service, il est impératif de disposer du permis bateau.

Louer un bateau pour y passer la nuit

Si la location est possible à la journée ou à la demi-journée, il est également possible d'y passer la nuit. Ce second service proposé par Nautic Boat est mis à disposition pour toute personne souhaitant passer une nuit insolite. Cette option ne concerne que certains types de bateaux. Les curieux peuvent donc dormir dans ceux amarrés à quai.

Pour cela il suffit de se rendre sur le site et de réserver le bateau souhaité pour y passer la nuit. Un service aussi simple qu'une location d'appartement sur Airbnb... Mais avec un paysage un peu moins ordinaire.