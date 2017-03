Deux militantes CFDT au Rallye des Gazelles 2017

Pour la première fois de son histoire le syndicat CFDT sponsorise une équipe de deux militantes orléanaises pour participer à l'édition 2017 du Rallye des Gazelles. Présentation de Béatrice Ramaugé et de Mina Deydier place du Martroi à Orléans.

Elles sont militantes depuis plus de 20 ans à la CFDT. Mina Deydier, crédit manager de 46 ans et Béatrice Ramaugé, technicienne qualifiée de 50 ans, se lancent dans l'aventure du Rallye des Gazelles du Maroc 2017, sous la bannière du syndicat. Une première à la CFDT, "on ne peut pas se targuer de représenter la femme une seule journée : le 8 mars" explique Nathalie Dumais Legrand. Pour la secrétaire générale chimie énergie à la CFDT, "c'était important socialement et solidairement parlant de soutenir des femmes qui vont faire un sport stéréotypé pour les hommes".

"Les larmes aux yeux parce que c'est beaucoup d'émotions, ce sont mes origines et de me voir en tant que femme me dépasser avec d'autres femmes, c'est génial." - Mina Deydier, l'une des participantes au Rallye des Gazelles.

Pour Mina Deydier, ce raid marocain c'est surtout le rêve d'une vie. "J'ai même une grande fille qui depuis toute petite, sait que sa maman a envie de le faire. Elle a pleuré quand la CFDT nous a suivi" explique la militante.

Si son souhait se réalise, c'est grâce aussi à un coup de foudre avec Béatrice Ramaugé. Une militante de 50 ans qu'elle a rencontré à un congrès du syndicat, qui n'aurait jamais cru se retrouver un jour au volant d'un 4x4 dans le désert du Maroc. "La chose la plus folle que j'ai faite c'est du parapente" rit l'orléanaise. De la peur ? "Pas du tout !" rétorque Béatrice qui précise, "le soir même de ma décision, il y a eu un conseil de famille. Parce que c'est quand même de l'investissement, derrière je laisse un mari et un fils tout seuls pendant quinze jours" .

En tout cas les deux femmes sont fin prêtes. À bord de leur bolide, Béatrice fait rugir le moteur place du Martroi à Orléans, tandis que Mina lance une playlist de musiques de plus de 10 heures avant de pousser le volume à fond.

Prologues et étapes du Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc du 22 au 30 Mars. Pour suivre leur aventure sur facebook, c'est ici.