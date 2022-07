Deux mille lettres de Poilus offertes aux Archives départementales de la Charente

C'est un trésor pour les Archives départementales de la Charente : deux mille lettres écrites à leur mère pendant la Première Guerre mondiale par deux poilus originaires de Confolens. Elles ont été offertes par la petite-nièce de Jean et Louis Peyraud, qui les avait conservées et transcrites.

Les deux mille lettres ont été écrites à leur mère, pendant la Première Guerre mondiale, par deux poilus originaires de Confolens, les frères Peyraud. Elles ont été officiellement remises hier à la directrice des Archives de la Charente par la petite-nièce de Jean et Louis Peyraud. Monique Meron les avait précieusement conservées chez elle, à Paris, en évitant de les laisser manger par les souris. Pendant plusieurs années, cette ancienne statisticienne a méticuleusement transcrit toutes ces lettres, pendant qu'elles étaient encore lisibles.

La fiche de Louis Peyraud dans un registre-matricule © Radio France - Pierre MARSAT

Jusque là, les Archives départementales de la Charente ne disposaient que de registres-matricules militaires, par canton, avec tous les soldats sur le front, leurs âges, leurs adresses, et quelques annotations militaires sur leur comportement. On trouvait aussi, depuis la "Grande collecte" de 2014, des cahiers d'instituteurs qui documentaient la vie au front pendant la guerre. Et puis, des anonymes ont donné à la postérité des photos, des plaques de verre, des carnets d'instruction avec des croquis très précis sur le montage et le maniement des armes. Cette collection de deux mille lettres, qui tient dans onze cartons, est la plus importante en volume.

Les onze cartons de lettres entre 1913 et 1919 © Radio France - Pierre MARSAT

Les lettres de Jean et Louis Peyraud seront numérisées et consultables par Internet par tous les historiens professionnels ou amateurs, et par les enfants des écoles. Elles seront conservées dans les "magasins" des Archives départementales, qui s'étendent sur 17 kilomètres et 28 mètres de hauteur.

Reportage aux Archives départementales de la Charente Copier