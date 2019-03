Deux mille personnes marchent pour le climat à Valence

Deux mille personnes se sont rassemblées à Valence au plus fort de la mobilisation pour le climat. Les manifestants sont partis à 14 heures de la place Aristide Briand puis ont rejoint la mairie et la préfecture. Lycéens, militants et associations sont dans les rangs.

Valence, France

On ne change pas une équipe qui gagne se diront les leaders du cortège de la manifestation pour le climat à Valence ce samedi. Ce sont les mêmes lycéens qui chantaient hier "et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'Humanité !" Ils ont repris ce refrain aujourd'hui donc mais devant deux mille personnes cette fois.

Les manifestants se sont arrêtés à la mairie et à la préfecture avant de rejoindre la place Aristide Briand. © Radio France

Les manifestants sont partis à 14 heures de la place Aristide Briand. Ils se sont arrêtés à la mairie puis à la préfecture avant de regagner leur point de départ vers 16 heures. Des gilets jaunes faisait partie du cortège, comme Eric, "économie et climat c'est lié, je suis contre le système d'Emmanuel Macron."