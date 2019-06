75e anniversaire du Débarquement : deux millions de visiteurs attendus au cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Colleville-sur-Mer, France

Le week-end dernier déjà à l'approche des commémorations du DDay, le site est arrivé à saturation. Difficile à certains moments de trouver une place pour se garer. Un pont de l'Ascension qui est le symbole d'une hausse du nombre de touristes depuis quelques semaines. En effet, chaque année 1,4 voire 1,7 millions de personnes se rendent au cimetière américain. En 2019, avec l'impact du 75ème anniversaire, le surintendant du site, Scott Desjardins table "sur deux millions de visiteurs" au vu des chiffres déjà enregistrés depuis le début de l'année. "Des Français en premier lieu, suivi des Américains mais aussi beaucoup de touristes des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et de Belgique. Même si l'on vient de partout dans le monde, nous avons aussi des visiteurs venus de Chine ou de l'Est de l'Europe", par exemple.

Deux millions de personnes attendues cette année © Radio France - Philippe Thomas

"Un cours d'histoire et d'empathie"

Parmi ces visiteurs, Marta croisée avec son mari dans les allées du cimetière. Cette Américaine vient de l'Oregon avec son mari et n'a pas hésité à prolonger un voyage en Italie pour venir jusqu'en Normandie, 75ème oblige : "Je ressens beaucoup d'humilité, d'émotion explique-t-elle, j'ai essuyé quelques larmes devant les tombes." De son côté, un jeune parisien de 28 ans, Octave, marqué par la beauté du lieu, parle "d'un cours d'histoire et d'empathie", lui qui vient pour la première fois. Isabelle, qui vient avec ses trois filles de région parisienne, partage ce sentiment : "Avec les 75 ans du Débarquement cette année, je tenais à emmener mes enfants ici, d'autant qu'ils adorent l'histoire. C'était le moment ou jamais. C'est vraiment bizarre d'être ici, penser que ça s'est passé réellement à cet endroit avec des hommes qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que mes filles." Des enfants pour qui "il est important de connaître notre histoire."

Des vétérans américains du Pacifique notamment viennent en famille visiter le cimetière © Radio France - Philippe Thomas

Ce lieu fait quasiment office de pèlerinage selon Scott Desjardins : "les Américains ont trois sites très importants dans leur histoire. Pearl Harbor à Hawaï, New-York à cause du 11 septembre et le cimetière américain en Normandie." Un site inauguré en 1956 où reposent près de 9.400 soldats. Le cimetière fait partie des sites les plus visités en France après les monuments parisiens et le Mont Saint-Michel... lui aussi dans la région.