Deux modèles de climatiseurs rappelés en raison d'un risque d'incendie

Les climatiseurs incriminés sont vendus dans les enseignes Boulanger et Auchan.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lance ce vendredi le rappel de deux modèles de climatiseurs vendus dans les magasins Boulanger et Auchan. Ces derniers présentent un "risque de départ de feu lié à un mauvais assemblage". Ces climatiseurs ECM9 sont de marque Essentiel B et de marque Qilive.

ⓘ Publicité

Quels sont les appareils concernés ?

Les climatiseurs de marque Essentiel B sont identifiables par leur code barre 3497674151546 et leur code article 8007615 ; ce dernier figurant sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil. Ils ont été commercialisés dans les magasins Boulanger et Connexion "partenaire Boulanger" entre le 1er avril 2020 et le 26 juin 2023.

Les climatiseurs de marque Qilive sont identifiables par le code barre 3245676776744, leur code article est 152150. Les magasins Auchan ont distribué ce produit, ainsi que les magasins et les sites internet partenaires.

Les deux modèles concernés. - DGCCRF

Quelle marche à suivre ?

Si vous disposez du produit Essentiel B, il vous est demandé de débrancher l'appareil et de ne plus l'utiliser. Vous êtes invités à contacter le distributeur au 0800 200 145 afin de prendre rendez-vous avec un technicien qui se déplacera gratuitement à votre domicile pour vérifier le bon assemblage de votre climatisation.

Si vous disposez du produit Qilive, il vous est demandé de débrancher l'appareil, de ne plus l'utiliser, et de le rapporter en magasin où il vous sera intégralement remboursé.